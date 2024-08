PARIS, Aug 5 — Following is the schedule of Malaysian athletes in action at the Paris 2024 Olympics on Monday (August 5).

(Note: all events are in Malaysian time)

Badminton (Porte De La Chapelle Arena)

Men’s Singles Bronze Medal Match:

Lee Zii Jia vs Lakshya Sen (IND) - 8.30 pm

Sailing (Marseille Marina)

Race 9-10

Men: Dinghy

Khairulnizam Mohd Afendy - 8.40 pm

Women: Dinghy

Nur Shazrin Mohamad Latiff - 6.15 pm

— Bernama