HD은행은 2023년도 배당으로 현금 10%와 주식 15% 등 총 25%의 배당금을 지급할 예정이다(사진제공 HD은행)

Advertisement

호치민, 베트남 - Media OutReach Newswire - 2024 년 4월 9일 - 호치민시개발은행(Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, 이하 HD은행, 종목코드: HDB)이 2023년도 배당으로 현금 10%, 주식 15% 등 총 25%의 배당금을 지급할 계획이다. 배당안은 4월 4일 발표된 2024년도 연례 주주총회 안건 자료에 공개된 것이다.HD은행은 올해 전년 대비 22% 성장한 15조8500억동(6억3413만달러)의 수익 달성과 최대 30%의 배당금 지급(최대 15% 현금 지급)을 목표로 하고 있다.자료에 따르면 연례 주총(AGM)은 4월 26일 온라인으로 진행될 예정이다. HD은행은 2023년도 경영 실적과 2024년도 사업 계획, 2023년도 이익 배분 계획, 기타 주요 보고서를 포함한 보고서를 주주들에게 제출해 승인을 요청할 예정이다.지난 10년간 개혁의 노정을 걸어온 HD은행은 2023년에도 높은 성장세를 구가했다.지난해 수익성 비율인 총자산이익률(ROA)은 2%, 자기자본이익률(ROE)은 24.2%로 주요 은행 그룹 중 상위권을 유지했다.2024년에도 높은 성장세를 이어가는 한편으로 포괄적인 환경ㆍ사회ㆍ거버넌스(ESG) 전략을 개발해 나갈 계획이다.세전 이익은 2023년 대비 21.8% 증가한 15조8500억동, ROE는 24.6%를 목표로 하고 있으며 부실 대출 비율은 업계 최저 수준을 계속 유지한다는 계획이다.올해 총자산은 2023년 대비 16% 증가해 700조동(280억달러)을 돌파할 전망이다.총 자금은 전년보다 16% 증가한 624조동(250억달러)에 달할 것으로 예상된다.미상환 대출은 베트남 중앙은행이 할당한 신용 확대 목표에 따라 438조동(175억달러)을 넘어설 전망이다.HD은행은 이번 주총에서 2023년도에 총 25%의 배당안건을 의제에 올릴 계획이다. 25% 중 10%는 현금으로, 15%는 주식으로 지급한다는 방안이다.특히 2024년에는 현금과 주식으로 총 30%의 배당액을 지급할 계획이다.HD은행은 10년 이상 줄곧 고속 성장을 구가하면서 꾸준히 높은 배당금을 지급해 왔다.HD은행은 올해 배당금 지급을 위한 주식 발행을 통해 자기자본을 현재 29조1000억 동(11억6000만달러)에서 33조6500억동(13억4000만달러)으로 4조5600억동(1억8288만달러) 이상 늘릴 계획이다. 또한 이미 업계 최고 수준인 재무 건전성 지표를 더욱 확고히 하고 향후 지속 가능한 발전을 위한 전략적 기반을 공고히 할 방침이다.HD은행은 지속 가능한 발전과 포괄적인 디지털 전환, 녹색 성장을 달성하기 위해 매진하고 있다.관리 역량을 꾸준히 개선하는 한편 바젤3(Basel III)과 같은 선진적인 국제 관리 표준을 채택했다.HD은행은 포괄적인 ESG 전략을 수용한 선구적 기업으로 ESG 보고서를 발간하고 기업의 사회적 책임을 적극적으로 이행하는 동시에, 현대적 소매금융을 향한 디지털 뱅킹 개발 계획을 강화하고 있다.2023년 예상보다 좋은 실적을 거둔 HD은행은 4월 26일 주총에서 주주들에게 긍정적 소식을 전할 예정이다.HD은행은 경제가 불확실한 상황에서도 2024년 목표(주총 문서에 명시)를 달성할 수 있을 것이라 확신하고 있다.약 2만 명의 HD은행 주주들은 HD은행의 지배구조와 2024년 계획 달성 능력에 대해 낙관적인 분위기 속에 주총을 준비하고 있다.Hashtag: #HDBank #HD은행

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

호치민시개발은행(HDBank) 소개

HD은행은 베트남을 대표하는 유수 금융 기관으로 ESG와 지속가능한 개발, 혁신을 촉진하는 데 매진하고 있다.



HD은행은 개인과 기업이 모두 번영할 수 있는 금융 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있다.



Advertisement