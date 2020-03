All 409 gazetted Covid-19 quarantine sites

The Health Ministry has gazetted 409 government facilities as quarantine zones for Covid-19. — AFP pic

KUALA LUMPUR, March 21 — Below is the complete list of all 409 government facilities gazetted as quarantine zones for the coronavirus disease (Covid-19).

The sites were gazetted by Health Minister Datuk Seri Dr Adham Baba under Section 2 of the Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988.

1. Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Perlis, Perlis

2. Institut Kemahiran MARA Beseri, Perlis

3. Institut Pendidikan Guru, Kampus Perlis, Kangar, Perlis

4. Institut Latihan Perindustrian Kangar, Perlis

5. Kem Bina Negara Kaki Bukit, Perlis

6. Kolej Komuniti Arau, Perlis

7. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Arau, Perlis

8. Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah

9. Akademi Kastam Diraja Malaysia (Cawangan Langkawi), Kedah

10. Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia Wilayah Utara, Langkawi, Kedah

11. Institut Akuakultur Marin Pulau Sayak Kedah, Kedah

12. Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra, Kedah

13. Institut Tadbiran Awam Negara Wilayah Utara, Sungai Petani, Kedah

14. Institut Kemahiran Belia Negara Jitra, Kedah

15. Institut Kemahiran Belia Negara Naka, Kuala Nerang, Kedah

16. Institut Kemahiran MARA Alor Setar, Kedah

17. Institut Kemahiran MARA Sik, Kedah

18. Institut Kemahiran MARA Sungai Petani, Kedah

19. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Alor Setar (Pembantu Perubatan), Kedah

20. Institut Latihan Perindustrian Jitra, Kedah

21. Institut Pendidikan Guru, Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

22. Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah

23. Institut Pengurusan Peladang, Langkawi, Kedah

24. Pusat Pembangunan Kemahiran Industri dan Pengurusan, Sungai Petani, Kedah

25. Kem Bina Negara Kulim, Kedah

26. Kem Bina Negara Langkawi, Kedah

27. Kolej Komuniti Bandar Darul Aman, Jitra, Kedah

28. Kolej Komuniti Jerai, Guar Chempedak, Kedah

29. Kolej Komuniti Kulim, Kedah

30. Kolej Komuniti Langkawi, Kedah

31. Kolej Komuniti Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah

32. Kolej Komuniti Sungai Petani, Kedah

33. Kolej Komuniti Bandar Baharu, Kedah

34. Kolej Komuniti Baling, Kedah

35. Kolej Pertanian Malaysia, Kampus Induk, Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam, Kedah

36. Majlis Perbandaran Kubang Pasu, Jitra, Kedah

37. Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Jitra, Kedah

38. Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim, Kedah

39. Pusat Bimbingan Usahawan Teluk Chengai, Kedah

40. Pusat Latihan Agensi Antidadah Kebangsaan Sungai Petani, Sungai Petani, Kedah

41. Pusat Latihan RELA Wilayah Utara, Sungai Petani, Kedah

42. Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan, Wilayah Utara, Telok Chengai, Kedah

43. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kulim, Kedah

44. Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Benih Udang Kebangsaan, Kuala Muda, Kedah

45. Institut Kemahiran Belia Negara Bukit Mertajam, Pulau Pinang

46. Institut Latihan Statistik Malaysia, Pulau Pinang

47. Institut Kemahiran Tinggi PERDA, Nibong Tebal, Pulau Pinang

48. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Bukit Mertajam, Pulau Pinang

49. Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, Pulau Pinang

50. Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang

51. Institut Pertanian Bumbung Lima, Pulau Pinang

52. Institut Teknikal Jepun Malaysia, Pulau Pinang

53. Institut Latihan Kecemerlangan MARA, Pulau Pinang

54. Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai, Nibong Tebal, Pulau Pinang

55. Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas, Pulau Pinang

56. Institut Latihan Perindustrian Perai, Pulau Pinang

57. Kem Bina Negara Balik Pulau, Pulau Pinang

58. Kolej Kejururawatan, Pulau Pinang

59. Kolej Komuniti Bayan Baru, Pulau Pinang

60. Kolej Komuniti Bukit Mertajam, Pulau Pinang

61. Kolej Komuniti Kepala Batas, Pulau Pinang

62. Kolej Komuniti Nibong Tebal, Pulau Pinang

63. Kolej Komuniti Tasek Gelugor, Pulau Pinang

64. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau, Pulau Pinang

65. Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang, Pulau Pinang

66. Politeknik Balik Pulau, Pulau Pinang

67. Politeknik Metro Tasek Gelugor, Pulau Pinang

68. Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang

69. Pusat Keluarga LPPKN Bertam Pulau Pinang, Pulau Pinang

70. Pusat Latihan KEMAS Kepala Batas, Pulau Pinang

71. SEAMEO RECSAM PENANG, Pulau Pinang

72. Hotel TH, Bayan Lepas, Pulau Pinang

73. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Ipoh, Perak

74. Akademi Kemahiran KEMAS Seri Iskandar, Perak

75. Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar, Perak

76. Institusi Kemahiran Mara Lumut, Perak

77. Institut Latihan Statistik Malaysia, Perak

78. Institut Latihan Perindustrian Ipoh, Perak

79. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Perak

80. Institut Pertanian Parit Titi Gantong, Perak

81. Jabatan Kerja Raya Negeri Perak, Perak

82. Institut Tanah dan Ukur Negara, Perak

83. Kem Bina Negara Ulu Kenas, Perak

84. Kolej Komuniti Chenderoh, Perak

85. Kolej Komuniti Gerik, Perak

86. Kolej Komuniti Kuala Kangsar, Perak

87. Kolej Komuniti Manjung, Perak

88. Kolej Komuniti Pasir Salak, Perak

89. Kolej Komuniti RTC Gopeng, Perak

90. Kolej Komuniti Sungai Siput, Perak

91. Kolej Komuniti Taiping, Perak

92. Kolej Komuniti Tapah, Perak

93. Kolej Komuniti Teluk Intan, Perak

94. Kolej Komuniti Batu Gajah, Perak

95. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah Ulu Kinta, Perak

96. Pusat Pembangunan Modal Manusia Perak, Perak

97. Pusat Pembangunan Kemahiran Perak, Perak

98. Politeknik Sultan Azlan Shah, Perak

99. Politeknik Ungku Omar, Perak

100. Pusat Bimbingan Usahawan Manong, Perak

101. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Taiping, Perak

102. Pusat Transformasi Luar Bandar Perak, Perak

103. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Kubu Bharu, Selangor

104. Agensi Nuklear Malaysia, Selangor

105. Akademi Penerbangan Malaysia, Selangor

106. Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Selangor

107. Institut Alam Sekitar Malaysia, Selangor

108. Institut Kepimpinan IM4U, Selangor

109. Institut Latihan Islam Malaysia, Selangor

110. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan, Bangi, Selangor

111. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Selangor

112. Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Langat, Selangor

113. Institut Kemahiran Belia Negara Peretak, Selangor

114. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang, Selangor

115. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua, Selangor

116. Institut Penilaian Negara, Selangor

117. Institut Kemajuan Desa, Selangor

118. Institut Perakaunan Negara, Selangor

119. Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam, Selangor

120. Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut, Selangor

121. Institut Latihan Pengembangan Pertanian Serdang, Selangor

122. Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat, Selangor

123. Institut Koperasi Malaysia, Selangor

124. Institut Pengurusan Veterinar Cheras, Selangor

125. Institut Pertanian Serdang, Selangor

126. Kem Bina Negara Tanjung Rhu, Selangor

127. Kem Wawasan Negara Meru, Selangor

128. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor

129. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya, Selangor

130. Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor

131. Kolej Komuniti Selayang, Selangor

132. Kolej Komuniti Shah Alam, Selangor

133. Kolej Komuniti Tanjung Karang, Selangor

134. Kolej Komuniti Hulu Langat, Selangor

135. Kolej Komuniti Hulu Selangor, Selangor

136. Kolej Komuniti Klang, Selangor

137. Kolej Komuniti Kuala Langat, Selangor

138. Maktab Koperasi Malaysia Petaling Jaya, Selangor

139. Institut Perindustrian MARA Jepun Beranang, Selangor

140. Politeknik Banting, Selangor

141. Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor

142. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor

143. Pusat Bimbingan Usahawan Serdang, Selangor

144. Pusat Latihan JAKOA Damansara Damai, Selangor

145. Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Serdang, Selangor

146. Pusat Latihan Mardi Serdang, Selangor

147. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Shah Alam, Selangor

148. Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan, Selangor

149. Akademi Kenegaraan Biro Tatanegara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

150. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

151. Institut Integriti Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

152. Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

153. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Utama Bukit Kiara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

154. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Wilayah Tengah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

155. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

156. Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

157. Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

158. Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

159. Institut Latihan KEMAS Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

160. Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

161. Institut Sosial Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

162. Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Melayu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

163. Institut Pendidikan Guru, Kampus Ilmu Khas, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

164. Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

165. Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

166. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

167. Politeknik Metro Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

168. Akademi Imigresen Malaysia, Negri Sembilan

169. Akademi Pembangunan Belia Malaysia (Kepimpinan) Port Dickson, Negri Sembilan

170. Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris, Negri Sembilan

171. Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek, Negri Sembilan

172. Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, Nilai, Negri Sembilan

173. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Chembong, Negri Sembilan

174. Institut Latihan FAMA, Negri Sembilan

175. Institut Latihan Perindustrian Pedas, Negri Sembilan

176. Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik, Negri Sembilan

177. Institut Pendidikan Guru, Kampus Raja Melewar, Negri Sembilan

178. Kem Bina Negara Kuarters KLIA, Negri Sembilan

179. Kem Bina Negara Ulu Sepri, Negri Sembilan

180. Kem Wawasan Negara, Kuarters KLIA, Negri Sembilan

181. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, Negri Sembilan

182. Kolej Komuniti Rembau, Negri Sembilan

183. Kolej Komuniti Tampin, Negri Sembilan

184. Kolej Komuniti Jelebu, Negri Sembilan

185. Kolej Komuniti Jempol, Negri Sembilan

186. Politeknik Nilai Negri Sembilan, Negri Sembilan

187. Politeknik Port Dickson, Negri Sembilan

188. Pusat Keluarga LPPKN Seremban 2, Negri Sembilan

189. Akademi Kastam Diraja Malaysia Melaka, Melaka

190. Akademi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (Induk), Melaka

191. Asrama Jururawat Hospital Jasin, Melaka

192. Institut Kemahiran Belia Negara Alor Gajah, Melaka

193. Institut Kemahiran MARA Jasin, Melaka

194. Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil, Melaka

195. Institut Latihan Perindustrian Selandar, Melaka

196. Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Melaka

197. Institut Teknologi Unggas Alor Gajah, Melaka

198. Jabatan Agama Islam Melaka, Melaka

199. Kem Bina Negara Alor Gajah, Melaka

200. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah, Melaka

201. Kolej Kejururawatan Melaka, Melaka

202. Pusat Latihan Kemas Melaka, Melaka

203. Kolej Komuniti Kota Melaka, Melaka

204. Kolej Komuniti Masjid Tanah, Melaka

205. Kolej Komuniti Selandar, Melaka

206. Kolej Komuniti Tangga Batu, Melaka

207. Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka

208. Kolej Komuniti Jasin, Melaka

209. Politeknik Melaka, Melaka

210. Politeknik Merlimau, Melaka

211. Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR, Alor Gajah, Melaka

212. Pusat Latihan RELA Wilayah Selatan, Melaka

213. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Melaka, Melaka

214. Pusat Rehabilitasi PERKESO, Melaka

215. Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Selatan, Johor

216. Akademi Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Selatan, Johor Baru, Johor

217. Akademi Minyak dan Gas Johor Baru, Johor

218. Hospital Enche Besar Hajjah Khalsom, Kluang, Johor

219. Institut Latihan Perindustrian Tangkak, Johor

220. Institut Latihan Perindustrian Mersing, Johor,

221. Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor

222. Institut Latihan Rakan Muda Desaru, Bandar Penawar, Johor

223. Institut Kemahiran Belia Negara Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor

224. Institut Kemahiran Belia Negara Pagoh, Johor

225. Institut Kemahiran Mara Johor Baru, Johor

226. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Selatan, Kluang, Johor

227. Institut Pendidikan Guru, Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baru, Johor

228. Institut Pendidikan Guru, Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor

229. Institut Pertanian Ayer Hitam, Johor

230. Institut Veterinar Malaysia Kluang, Johor

231. Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulai, Johor

232. Kem Pusat Latihan Khidmat Negara Sri Ledang, Jementah, Johor

233. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Baru, Johor

234. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang, Johor

235. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Gading, Johor

236. Kolej Komuniti Kota Tinggi, Johor

237. Kolej Komuniti Ledang, Johor

238. Kolej Komuniti Muar, Johor

239. Kolej Komuniti Pagoh, Johor

240. Kolej Komuniti Pasir Gudang, Johor

241. Kolej Komuniti Segamat, Johor

242. Kolej Komuniti Segamat 2, Johor

243. Kolej Komuniti Bandar Penawar, Johor

244. Kolej Komuniti Tanjung Piai, Johor

245. Kolej Komuniti Bandar Tenggara, Johor

246. Kolej Komuniti Batu Pahat, Johor

247. Kolej Komuniti Kluang, Johor

248. Kolej Yayasan Pelajaran Johor, Johor

249. Kompleks Bimbingan Usahawan Tani Pagoh, Johor

250. Politeknik Sultan Ibrahim, Johor

251. Politeknik Mersing, Johor

252. Politeknik Metro Johor Baru, Johor

253. Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan, Kulai, Johor

254. Pusat Latihan JAKOA, Kluang, Johor

255. Pusat Bimbingan Usahawan Ayer Hitam Johor, Johor

256. Pusat Bimbingan Usahawan Pagoh, Johor

257. Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan Wilayah Selatan Ayer Hitam, Johor

258. Pusat Latihan dan Rekreasi Felcra Tebing Tinggi, Segamat, Johor

259. Pusat Latihan Kokurikulum Jalan Tun Abdul Razak, Johor Baru, Johor

260. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat, Johor

261. Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang

262. Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands, Pahang

263. Institut Kemahiran Belia Negara Pekan, Pahang

264. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh, Pahang

265. Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad Pekan, Pahang

266. Institut Latihan Kemas Kuantan, Pahang

267. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Kuantan, Pahang

268. Institut Latihan Perindustrian Kuantan, Pahang

269. Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Pahang

270. Institut Pendidikan Guru, Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang

271. Institut Pertanian Kuala Lipis, Pahang

272. Kem Bina Negara Bukit Sagu, Pahang

273. Kem Bina Negara Lipis, Pahang

274. Kem Bina Negara Maran, Pahang

275. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan, Pahang

276. Kolej Komuniti Pekan, Pahang

277. Kolej Komuniti Raub, Pahang

278. Kolej Komuniti Rompin, Pahang

279. Kolej Komuniti Temerloh, Pahang

280. Kolej Komuniti Bentong, Pahang

281. Kolej Komuniti Bera, Pahang

282. Kolej Komuniti Jerantut, Pahang

283. Kolej Komuniti Kuantan, Pahang

284. Kolej Komuniti Lipis, Pahang

285. Kolej Komuniti Paya Besar Kuantan, Pahang

286. Majlis Perbandaran Bentong, Pahang

287. Pusat Pembangugan Kemahiran Pahang, Pahang

288. Politeknik Metro Kuantan, Pahang

289. Politeknik Muadzam Shah, Pahang

290. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang

291. Pusat Latihan Awam Kementerian Pertahanan Bukit Fraser, Pahang

292. Pusat Latihan JAKOA Paya Bungor Kuantan, Pahang

293. Pusat Latihan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan, Pahang

294. Pusat Latihan Pertahanan Awam, Bandar Tun Razak, Jengka, Pahang

295. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Jerantut, Pahang

296. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai, Terengganu

297. Akademi Perikanan Malaysia, Terengganu

298. Pusat Latihan Darul Iman, Kemaman, Terengganu

299. Hotel UiTM Dungun, Terengganu

300. Institut Latihan Islam Malaysia Wilayah Timur, Terengganu

301. Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu, Terengganu

302. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Wilayah Timur, Terengganu

303. Institut Kemahiran Belia Negara Wakaf Tapai, Terengganu

304. Institut Kemahiran Belia Negara Kemasik, Terengganu

305. Institut Kemahiran Mara Besut, Terengganu

306. Institut Pendidikan Guru, Kampus Dato’ Razali Ismail, Terengganu

307. Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Mizan, Terengganu

308. Kem Bina Negara Besut, Besut, Terengganu

309. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kemaman, Terengganu

310. Kolej Komuniti Kemaman, Terengganu

311. Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terengganu

312. Kompleks Rakan Muda Besut, Terengganu

313. Peladang Setiu Agro Resort, Terengganu

314. Politeknik Hulu Terengganu, Terengganu

315. Politeknik Kuala Terengganu, Terengganu

316. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu

317. Pusat Bimbingan Usahawan Ajil, Terengganu

318. Pusat Kokurikulum Terengganu, Hulu Terengganu, Terengganu

319. Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan Wilayah Timur Besut, Terengganu

320. Pusat Latihan Felda Wilayah Terengganu, Tepoh, Kuala Nerus, Terengganu

321. Pusat Latihan KEMAS Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu

322. Pusat Latihan RELA Wilayah Timur, Terengganu

323. Pusat Latihan Veterinar Cermin Kiri, Terengganu

324. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kemaman, Terengganu

325. Pusat Pembangunan Kemahiran Terengganu, Terengganu

326. Scout Inn, Kuala Nerus, Terengganu

327. Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Marang, Terengganu

328. Terengganu Advance Technical Institute, Terengganu

329. Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Timur, Kelantan

330. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia Wilayah Timur, Kelantan

331. Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia Wilayah Timur, Kelantan

332. Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, Kelantan

333. Institut Kemahiran Belia Negara Bachok, Kelantan

334. Institut Pendidikan Guru, Pengkalan Chepa, Kelantan

335. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, Kelantan

336. Kolej Komuniti Jeli, Tanah Merah, Kelantan

337. Kolej Komuniti Kok Lanas, Kelantan

338. Kolej Komuniti Pasir Mas, Kelantan

339. Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan

340. Politeknik Jeli, Kelantan

341. Politeknik Kota Bharu, Kelantan

342. Pusat Bimbingan Usahawan Melor Kelantan, Kelantan

343. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Sarawak

344. Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Sarawak, Sarawak

345. Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak, Sarawak

346. Institut Kemahiran Belia Negara Miri, Sarawak

347. Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, Kuching, Sarawak

348. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Kuching, Sarawak

349. Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan, Sarawak

350. Institut Latihan Perindustrian Miri, Sarawak

351. Institut Kemahiran MARA, Bintulu, Sarawak

352. Institut Kemahiran MARA, Kuching, Sarawak

353. Institut Kemajuan Desa Cawangan Sarawak, Sarawak

354. Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak, Sarawak

355. Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang, Sarawak

356. Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Sarawak

357. Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Sarawak

358. Institut Pendidikan Guru Miri, Sarawak

359. Institut Pertanian Sarawak Semongok, Sarawak

360. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak

361. Jabatan Belia dan Sukan Sarawak, Kuching, Sarawak

362. Kampung Sukan Petronas Miri, Sarawak

363. Kem Bina Negara Sampadi Sarawak, Lundu, Sarawak

364. Kem Belia Kemuyang, Sibu, Sarawak

365. Kolej Kejururawatan Sibu, Sarawak

366. Kolej Komuniti Betong, Sarawak

367. Kolej Komuniti Kuching, Sarawak

368. Kolej Komuniti Mas Gading, Sarawak

369. Kolej Komuniti Miri, Sarawak

370. Kolej Komuniti Santubong, Sarawak

371. Kompleks Belia dan Sukan Sarawak, Kuching, Sarawak

372. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Sarawak

373. Politeknik Kuching, Sarawak

374. Politeknik Mukah, Sarawak

375. Pusat Latihan Staf Baru Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak

376. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Bintulu, Sarawak

377. Pusat Latihan Sarawak, Kuching, Sarawak

378. Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Kuching, Sarawak

379. Stadium Tertutup Limbang, Sarawak

380. Taman Negara Similajau, Bintulu, Sarawak

381. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Sabah

382. Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Sabah, Sabah

383. Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, Sabah

384. Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut, Sabah

385. Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu, Sabah

386. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Kota Kinabalu, Sabah

387. Institut Latihan Perindustrian Sandakan, Sandakan, Sabah

388. Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, Sabah

389. Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, Tawau, Sabah

390. Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, Sabah

391. Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

392. Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Sabah

393. Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Sabah, Kota Kinabalu, Sabah

394. Kem Bina Negara Kundasang, Sabah

395. Kolej Komuniti Lahad Datu, Sabah

396. Kolej Komuniti Sandakan, Sabah

397. Kolej Komuniti Semporna, Sabah

398. Kolej Komuniti Tawau, Sabah

399. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu, Sabah

400. Pusat Latihan RELA Wilayah Sabah, Tuaran, Sabah

401. Politeknik Kota Kinabalu, Sabah

402. Politeknik Sandakan, Sandakan, Sabah

403. Projek Perumahan Rakyat Batu Puteh, Sandakan, Sabah

404. Pusat Latihan Kemahiran Sabah, Kota Kinabalu, Sabah

405. Universiti Malaysia Sabah, Sandakan, Sabah

406. Rumah Rehat Kerajaan, Ranau, Sabah

407. Rumah Rehat Majlis Daerah Kinabatangan, Sabah

408. Institut Latihan Perindustrian Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan

409. Rumah Transit Hospital Labuan, Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan