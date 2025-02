FEBRUARY 5 — Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Johari Abdul yesterday ruled that the issue of the so-called royal addendum, which would allow former prime minister Najib Razak to serve the remainder of his jail term under house arrest, should not be raised during debates in Parliament, as the matter is still pending in court.

The ruling came after heated exchanges following Opposition leader Datuk Seri Hamzah Zainuddin’s (PN-Larut) accusation that the prime minister was guilty of treason for his silence.

“This is my ruling, owing to Standing Order 36(2), which deals with matters in court ... I disallow it,” Johari said.

Call it a parliamentary gag order, if you like, but such gag orders have been made before.

Let’s recall the ruling by the Speaker on July 20, 2022, where the Speaker said, verbatim:

“Tentang sub judice, Peraturan Mesyuarat 36(2) mengatakan bahawa sekiranya sesuatu itu tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Sekiranya pada timbangan Pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ini, tuntutan Sulu ini ya. Ada dah ex-parte order, kita kena bayar USD15 bilion.

“Mahukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tidak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserlahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya? Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Mahukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise, first rule of war pun serupa.

“Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita yang Ahli-ahli Yang Berhormat complaint ini kita tidak mempertahankan, kita sedang mempertahankan dan kita hendak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Mahukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Terima kasih.” (See Hansard, DR 20.07.2022 at page 29)

The ruling was applauded by Members of Parliament (MP) on the government side.

The Speaker was Tan Sri Azhar bin Azizan. The prime minister was Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Hamzah was home minister.

No error in the Speaker’s ruling – then and now.

* This is the personal opinion of the writer or publication and does not necessarily represent the views of Malay Mail.