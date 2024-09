PARIS, Sept 4 — Following are the Malaysian athletes in action at the Paris 2024 Paralympic Games here today:

CYCLING (Clichy-Sous-Bois)

Final:

Men’s C1 Individual Time Trial

Muhamad Yusof Hafizi Shaharuddin — 2.53pm Malaysian time

Muhammad Adi Raimie Amizazahan — 8.27pm Malaysian time

Women’s B Individual Time Trial

Nur Suraiya Muhamad Zamri-Farina Shawati Mohd Adnan — 8.48pm Malaysian time

ARCHERY (Invalides)

1/16 Elimination:

Men’s Individual Recurve Open

S. Suresh vs Eric Bennett (USA) — 3pm Malaysian time

1/8 Elimination:

S. Suresh (if qualify) — 4.08pm Malaysian time

Quarter-final:

S. Suresh (if qualify) — 11.30pm Malaysian time

Semi-final:

S. Suresh (if qualify) — 12.38am Thursday Malaysian time

Bronze Medal Match:

S. Suresh (if qualify) — 1.27am Thursday Malaysian time

Final:

S. Suresh (if qualify) — 1.44 am Thursday Malaysian time

