PARIS, Sept 3 — Following are the Malaysian athletes in action at the Paris 2024 Paralympic Games here today (September 3):

BOCCIA (South Paris Arena 1)

Pool A:

Mixed Pairs BC4

Abdul Razzaq Abdul Rahman-Noor Askuzaimey Mat Salim vs Leidy Chica Chica-Edilson Chica Chica (COL) — 10.30pm (4.30pm Malaysian time)

Abdul Razzaq Abdul Rahman-Noor Askuzaimey Mat Salim vs Artem Kolinko-Nataliia Konenko — 1.30pm (7.30pm Malaysian time)

ATHLETICS (Stade de France)

Final:

Men’s Long Jump T37

Muhammad Nazmi Nasri — 7pm (1am tomorrow Malaysian time)

Men’s Shot Put F20

Muhammad Ziyad Zolkefli — 7.04pm (1.04am tomorrow Malaysian time)

Men’s 400 metre (m) T20

Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi — 8.47pm (2.47am tomorrow Malaysian time) — Bernama