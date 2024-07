PARIS, July 30 — Following are the Malaysian athletes who will be in action at the 2024 Paris Olympic Games here on Wednesday (July 31):

BADMINTON (Porte De La Chapelle Arena)

Group Stage: Women’s Singles

Goh Jin Wei vs Kim Ga Eun (KOR) - 8.30 am (2.30 pm Malaysian Time)

Men’s Singles

Lee Zii Jia vs Pablo Abian (ESP) - 2.50 pm (8.50 pm Malaysian Time)

Quarter-Finals: Mixed Doubles

Chen Tang Jie-Toh Ee Wei vs Kim Won Ho-Jeong Na Eun (KOR) - 9.30 pm (3.30 am Thursday Malaysian Time)

ARCHERY (Invalides)

1/32 Eliminations:

Women’s Individual

Ariana Nur Diana Mohamad Zairi vs Ciara Rebagliati (ITA) - 1.44 pm (7.44 pm Malaysian Time)

Nurul Azreena Mohamad Fazil vs Elif Berra Gokkir (TUR) - 7.29 pm (1.29 am Thursday Malaysian Time)

1/16 Eliminations:

Women’s Individual

Ariana Nur Diana Mohamad Zairi (if qualify) - 2.23 pm (8.23 pm Malaysian Time)

Nurul Azreena Mohamad Fazil (if qualify) - 8.08 pm (2.08 am Thursday Malaysian Time) — Bernama