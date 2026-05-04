KUALA LUMPUR, May 4 — Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected to hit most states until 5pm today, according to the Malaysian Meteorological Department.

In an alert issued at 2.30pm, MetMalaysia said the affected areas include Perlis, as well as Kedah (Kubang Pasu, Padang Terap, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim and Bandar Baharu) and Penang (Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah and Seberang Perai Selatan).

The same warning also covers Perak (Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang and Mualim), Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan and Rompin) and Selangor (Hulu Selangor and Hulu Langat).

In addition, similar weather conditions are expected in Negeri Sembilan (Seremban, Port Dickson and Rembau), Melaka (Alor Gajah and Melaka Tengah), and Johor (Segamat, Kluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi and Johor Bahru).

In Sarawak, the affected areas include Sri Aman, Betong (Betong), Sarikei (Pakan), Sibu (Sibu and Selangau), Mukah (Daro, Matu, Dalat and Mukah), Bintulu (Tatau and Bintulu), Miri (Subis, Miri and Marudi), as well as Limbang.

In Sabah, the warning covers the interior (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort and Nabawan), west coast, Tawau and Kudat. — Bernama