KUALA LUMPUR, Nov 30 — The following are the full official results of the State Legislative Assembly seats won by each party in Saturday's 17th Sabah State Election.

A total of 73 DUN seats were contested in this election, and any party or political coalition that secures a simple majority of 37 seats may form the state government.

According to the official results released by the Election Commission, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) won 29 seats, followed by Warisan (25), Barisan Nasional (BN) (6), UPKO (3), STAR (2), KDM (1), Perikatan Nasional (PN) (1), Pakatan Harapan (PH) (1) and Independent candidates (5).

Gabungan Rakyat Sabah

Banggi Pitas Tanjung Kapor Sulaman Limbahau Kawang Pantai Manis Klias Kuala Penyu Lumadan Kundasang Karanaan Nabawan Sungai Manila Balung Apas Kemabong Telupid Pantai Dalit Kiulu Tanjung Keramat Membakut Sugut Labuk Kuamut Tanjung Batu Matunggong Tandek Tempasuk

Warisan

Usukan Darau Inanam Likas Api-Api Luyang Tanjung Aru Kapayan Bongawan Sindumin Gum-Gum Sungai Sibuga Sekong Karamunting Elopura Tanjong Papat Tungku Segama Silam Sulabayan Senallang Bugaya Sri Tanjong Merotai Sebatik

Barisan Nasional

Sook Lamag Sukau Kunak Liawan Bengkoka

Independents

Tulid Kukusan Petagas Pintasan Bandau

Upko

Tamparuli Moyog Kadamaian

STAR

Tambunan Bingkor

KDM

Paginatan

Perikatan Nasional

Karambunai

Pakatan Harapan