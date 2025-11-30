KUALA LUMPUR, Nov 30 — The following are the full official results of the State Legislative Assembly seats won by each party in Saturday's 17th Sabah State Election.

A total of 73 DUN seats were contested in this election, and any party or political coalition that secures a simple majority of 37 seats may form the state government.

According to the official results released by the Election Commission, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) won 29 seats, followed by Warisan (25), Barisan Nasional (BN) (6), UPKO (3), STAR (2), KDM (1), Perikatan Nasional (PN) (1), Pakatan Harapan (PH) (1) and Independent candidates (5).

Gabungan Rakyat Sabah

  1. Banggi
  2. Pitas
  3. Tanjung Kapor
  4. Sulaman
  5. Limbahau
  6. Kawang
  7. Pantai Manis
  8. Klias
  9. Kuala Penyu
  10. Lumadan
  11. Kundasang
  12. Karanaan
  13. Nabawan
  14. Sungai Manila
  15. Balung
  16. Apas
  17. Kemabong
  18. Telupid
  19. Pantai Dalit
  20. Kiulu
  21. Tanjung Keramat
  22. Membakut
  23. Sugut
  24. Labuk
  25. Kuamut
  26. Tanjung Batu
  27. Matunggong
  28. Tandek
  29. Tempasuk

Warisan

  1. Usukan
  2. Darau
  3. Inanam
  4. Likas
  5. Api-Api
  6. Luyang
  7. Tanjung Aru
  8. Kapayan
  9. Bongawan
  10. Sindumin
  11. Gum-Gum
  12. Sungai Sibuga
  13. Sekong
  14. Karamunting
  15. Elopura
  16. Tanjong Papat
  17. Tungku
  18. Segama
  19. Silam
  20. Sulabayan
  21. Senallang
  22. Bugaya
  23. Sri Tanjong
  24. Merotai
  25. Sebatik

Barisan Nasional

  1. Sook
  2. Lamag
  3. Sukau
  4. Kunak
  5. Liawan
  6. Bengkoka

Independents

  1. Tulid
  2. Kukusan
  3. Petagas
  4. Pintasan
  5. Bandau

Upko

  1. Tamparuli
  2. Moyog
  3. Kadamaian

STAR

  1. Tambunan
  2. Bingkor

KDM

  1. Paginatan

Perikatan Nasional 

  1. Karambunai

Pakatan Harapan

  1. Melalap — Bernama