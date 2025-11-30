KUALA LUMPUR, Nov 30 — The following are the full official results of the State Legislative Assembly seats won by each party in Saturday's 17th Sabah State Election.
A total of 73 DUN seats were contested in this election, and any party or political coalition that secures a simple majority of 37 seats may form the state government.
According to the official results released by the Election Commission, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) won 29 seats, followed by Warisan (25), Barisan Nasional (BN) (6), UPKO (3), STAR (2), KDM (1), Perikatan Nasional (PN) (1), Pakatan Harapan (PH) (1) and Independent candidates (5).
Gabungan Rakyat Sabah
- Banggi
- Pitas
- Tanjung Kapor
- Sulaman
- Limbahau
- Kawang
- Pantai Manis
- Klias
- Kuala Penyu
- Lumadan
- Kundasang
- Karanaan
- Nabawan
- Sungai Manila
- Balung
- Apas
- Kemabong
- Telupid
- Pantai Dalit
- Kiulu
- Tanjung Keramat
- Membakut
- Sugut
- Labuk
- Kuamut
- Tanjung Batu
- Matunggong
- Tandek
- Tempasuk
Warisan
- Usukan
- Darau
- Inanam
- Likas
- Api-Api
- Luyang
- Tanjung Aru
- Kapayan
- Bongawan
- Sindumin
- Gum-Gum
- Sungai Sibuga
- Sekong
- Karamunting
- Elopura
- Tanjong Papat
- Tungku
- Segama
- Silam
- Sulabayan
- Senallang
- Bugaya
- Sri Tanjong
- Merotai
- Sebatik
Barisan Nasional
- Sook
- Lamag
- Sukau
- Kunak
- Liawan
- Bengkoka
Independents
- Tulid
- Kukusan
- Petagas
- Pintasan
- Bandau
Upko
- Tamparuli
- Moyog
- Kadamaian
STAR
- Tambunan
- Bingkor
KDM
- Paginatan
Perikatan Nasional
- Karambunai
Pakatan Harapan
- Melalap — Bernama