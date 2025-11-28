KUALA LUMPUR, Nov 28 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) today issued a danger-level continuous rain warning for Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan and the Federal Territory of Putrajaya, with the adverse weather expected to persist until this Saturday.
MetMalaysia, in a Facebook post at 10pm yesterday, said the affected areas include Terengganu (Kemaman), Pahang (Maran, Kuantan and Pekan), Selangor (Klang, Kuala Langat and Sepang), Negeri Sembilan (Seremban and Port Dickson), as well as the Federal Territory of Putrajaya.
Continuous rain warnings at the severe level were also issued for several areas in Perak (Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang and Muallim) and Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang and Dungun).
The warning also affects areas in Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Bera and Rompin) and Selangor (Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling and Hulu Langat).
Similar alerts have been issued for the Federal Territory of Kuala Lumpur, several districts in Negeri Sembilan (Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Jempol and Tampin), as well as Melaka and Johor (Tangkak, Segamat and Muar).
MetMalaysia also issued an alert-level continuous rain warning for Kedah (Kulim and Bandar Baharu), Penang, Perak (Kerian, Larut Matang and Selama, Hulu Perak and Kuala Kangsar), Kelantan, as well as Johor (Batu Pahat, Kluang and Mersing).
In light of these warnings, the public is advised to remain vigilant and stay updated with the latest information through MetMalaysia’s official website and social media channels. — Bernama