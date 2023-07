ALOR SETAR, July 27 ― The following is the list of Perikatan Nasional (PN) candidates for the 36 state constituencies in Kedah for the state election on August 12.

Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Terengganu and Kelantan will also hold state elections on the same day, with nominations set for this Saturday (July 29).

Kedah (36 state constituencies)

N01 Ayer Hangat ― Shamsilah Siru (Bersatu)

N02 Kuah ― Amar Pared Mahmud (Bersatu)

N03 Kota Siputeh ― Mohd Ashraf Mustaqim Badrul Munir (Bersatu)

N04 Ayer Hitam ― Azhar Ibrahim (PAS)

N05 Bukit Kayu Hitam ― Datuk Halimaton Shaadiah Saad (Bersatu)

N06 Jitra ― Prof Dr Haim Hilman Abdullah (PAS)

N07 Kuala Nerang ― Munir Zakaria (PAS)

N08 Pedu - Mohd Radzi Md Amin (PAS)

N09 Bukit Lada ― Salim Mahmood (PAS)

N10 Bukit Pinang ― Datuk Wan Romani Wan Salin (PAS)

N11 Derga ― Muhamad Amri Wahab (Bersatu)

N12 Suka Menanti ― Dzowahir Ab Ghani (Bersatu)

N13 Kota Darul Aman ― Chuan See Seng (Gerakan)

N14 Alor Mengkudu ― Mohd Radhi Mat Din (PAS)

N15 Anak Bukit ― Rashidi Razak (PAS)

N16 Kubang Rotan ― Datuk Mohd Salleh Saidin (Bersatu)

N17 Pengkalan Kundor ― Mardhiyyah Johari (PAS)

N18 Tokai ― Datuk Dr Mohd Hayati Othman (PAS)

N19 Sungai Tiang ― Abdul Razak Khamis (Bersatu)

N20 Sungai Limau ― Mohd Azam Abd Samat (PAS)

N21 Guar Chempedak ― Abdul Ghafar Saad (Bersatu)

N22 Gurun ― Baddrol Bakhtiar (PAS)

N23 Belantek ― Ahmad Sulaiman (PAS)

N24 Jeneri ― Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor (PAS)

N25 Bukit Selambau ― Azizan Hamzah (PAS)

N26 Tanjung Dawai ― Hanif Ghazali (PAS)

N27 Pantai Merdeka ― Shahrir Long (PAS)

N28 Bakar Arang ― Tai Kuang Tee (Gerakan)

N29 Sidam ― Juliana Abdul Ghani (Bersatu)

N30 Bayu ― Mohd Taufik Yaacob (Bersatu)

N31 Kupang ― Datuk Najmi Ahmad (PAS)

N32 Kuala Ketil ― Mansor Zakaria (PAS)

N33 Merbau Pulas ― Datuk Siti Ashah Ghazali (PAS)

N34 Lunas ― Khairul Anuar Ramli (Bersatu)

N35 Kulim ― Wong Chia Zhen (Gerakan)

N36 Bandar Baharu ― Prof Dr Muhammad Suffian Yusof (PAS) ― Bernama