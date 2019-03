21 more schools in Pasir Gudang ordered close over toxic fumes

The scene where about 100 school students, believed to have breathing difficulties after inhaling fumes, being temporarily placed for health monitoring at the Taman Pasir Putih multipurpose hall in Pasir Gudang, March 12, 2019. — Picture by Ben Tan

KUALA LUMPUR, March 13 – The Education Ministry has instructed 34 schools in Pasir Gudang to shut down indefinitely due to the emission of toxic fumes from waste illegally dumped into a river.

It’s minister Maszlee Malek said in a press statement that the situation has turned critical and the shutdown was necessary to avoid further harm to the students.

Yesterday, 13 schools were ordered to close.

“Unfortunately today the situation is even more critical. I have instructed 34 schools around Pasir Gudang to be closed immediately today to avoid any unwanted events from happening to the students.

“Teachers are not required to be on duty because things are still dangerous,” said Maszlee.

Earlier it was reported that Energy, Technology, Science, Climate Change and Environment Minister Yeo Bee Yin said that an illegal factory owner involved in recycling tyres in Kulai is expected to be charged on Thursday (March 14) in connection with the dumping of toxic waste into Sungai Kim Kim.

Yesterday, 260 people were treated for methane poisoning after breathing in the fumes from the toxic waste including students from Sekolah Kebangsaan (SK) Tanjung Puteri Resort and Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tanjung Puteri Resort which were among those closed today.

The schools that have been shut down indefinitely are:

1. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PASIR PUTIH

2. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PASIR PUTIH

3. SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PUTIH

4. SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT

5. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT

6. SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA MASAI 2

7. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA MASAI 2

8. SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA MASAI 3

9. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA MASAI

10. SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA AMSAI

11. SEKOLAH KEBANGSAAN PERIGI ACHEH

12. SEKOLAH AGAMA KAMPUNG PASIR PUTIH

13. SEKOLAH AGAMA TAMAN PASIR PUTIH

14. SEKOLAH KEBANGSAAN SCIENTEX

15. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAWAR

16. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NUSA DAMAI

17. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 1

18. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN CENDANA

19. SEKOLAH SENI MALAYSIA

20. SEKOLAH MENENGAH SCIENTEX

21. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT DAHLIA

22. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PASIR GUDANG 4

23. SEKOLAH KEBANGSAAN NUSA DAMAI

24. SEKOLAH KEBANGSAAN KOPOK

25. SEKOLAH KEBANGSAAN CAHAYA MASAI

26. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN CENDANA

27. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 2

28. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 3

29. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2

30. SEKOLAH MENENGAH DATO’ PENGGAWA TIMUR

31. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 3

32. SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI

33. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL PASIR GUDANG

34. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 4