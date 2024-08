ISTANBUL, Aug 2 — Turkish authorities have detained 99 people suspected of ties to militant group Islamic State in raids across 26 provinces over the past few days, Interior Minister Ali Yerlikaya said on social media platform X today.

ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında şüpheli yakalandıTeröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan... pic.twitter.com/AvV7gHYy0k — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024

He gave no further details. — Reuters