PARIS, Aug 30 — Following are the Malaysian athletes who will be in action at the Paris 2024 Paralympic Games here on Friday (Aug 30):

SWIMMING (Paris La Defense Arena)

Heat 2



Men’s 100 metre (m) Freestyle S5

Muhammad Nur Syaiful Zulkafli — 9.30am (3.30pm Malaysian time)

Final



Men’s 100 metre (m) Freestyle S5

Muhammad Nur Syaiful Zulkafli (if qualify) — 5.30pm (11.30pm Malaysian time)

BOCCIA (South Paris Arena 1)

Pool C:



Men’s Individual BC4

Abdul Razzaq Abdul Rahman vs Lulian Ciobanu (CAN) — 10.30am (4.30pm Malaysian time)

Pool E:



Men’s Individual BC2

Lee Chee Hoong vs Sugimura Hidetaka (JPN) — 12.50pm (6.50pm Malaysian time)

Lee Chee Hoong vs Lan Zhijian (CHN) — 6.10pm (12.10am Saturday Malaysian time)

Pool B:



Women’s Individual BC4

Noor Askuzaimey Mat Salim vs Hanaa Elfar (EGY) — 5pm (11pm Malaysian time)

BADMINTON (Porte De La Chapelle Arena)

Group Stage:



Men’s Singles SL4

Mohd Amin Burhanuddin vs Siripong Teamarrom (THA) — 11.10am (5.10pm Malaysian time)

Men’s Doubles WH1-2

Muhammad Ikhwan Ramli-Noor Azwan Noorlan vs Qu Zi Mo-Mai Jia Peng (CHN) — 12.30pm (6.30 pm Malaysian time)

Men’s Singles SU5

Muhammad Fareez Anuar vs Dheva Anrimusthi (INA) — 1.50pm (7.50pm Malaysian time)

Cheah Liek Hou vs Meril Loquette (FRA) — 8pm (2am Saturday Malaysian time)

Men’s Singles WH1

Muhammad Ikhwan Ramli vs Jeong Jaegun (KOR) — 6pm (12am Saturday Malaysian time)

Men’s Singles WH2

Noor Azwan Noorlan vs Jaimie Aranguiz (CHI) — 7.20pm (1.10am Saturday Malaysian time)

ARCHERY (Invalides)

1/16 Elimination:



Women’s Individual Compound Open

Nur Jannaton Abdul Jalil vs Sarita (IND) — 11.33am (5.33pm Malaysian time)

Men’s Individual Compound Open

G. Daneshen vs He Zihao (CHN) — 6.37pm (12.37am Saturday Malaysian time)

WHEELCHAIR TENNIS (Stade Roland-Garros)

Round 1:



Men’s Singles

Mohamad Yusshazwan Yusoff vs Im Ho Won (KOR) — 12pm (6pm Malaysian time)

Abu Samah Borhan vs Gaetan Menguy (FRA) — 12pm (6pm Malaysian time)

CYCLING TRACK (Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome)

Qualification:



Men’s C3 3,000m Individual Pursuit

Muhammad Adi Raimie Amizazahan — 1.27pm (7.27pm Malaysian time)

Women’s B 1,000m Time Trial

Nur Suraiya Muhamad Zamri-Farina Shawati Mohd Adnan — 1.58 pm (7.58 pm Malaysian time)

Bronze medal match:



Men’s C3 3,000m Individual Pursuit

Muhammad Adi Raimie Amizazahan (if qualify) — 4.18pm (10.18pm Malaysian time)

Final:



Men’s C3 3,000m Individual Pursuit

Muhammad Adi Raimie Amizazahan (if qualify) — 4.26pm (10.26pm Malaysian time)

Women’s B 1,000m Time Trial

Nur Suraiya Muhamad Zamri-Farina Shawati Mohd Adnan (if qualify) — 4.34pm (10.34pm Malaysian time) — Bernama