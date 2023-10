香港 - Media OutReach - 2023年10月4日 - 水墨藝博於 2023 年 10 月 4 日 (星期三) 在香港會議展覽中心展覽廳3E順利舉行 「水墨藝博2023」開幕典禮。只次活動更有幸邀請文化體育及旅遊局局長 - 楊潤雄先生作為開幕主禮嘉賓,文化體育及旅遊局常任秘書長 - 黃智祖先生、文化體育及旅遊局副秘書長 - 郭黃穎琦女士、康樂及文化事務署署長 - 劉明光先生、文化藝術盛事委員會副主席 - 陳李藹倫女士、文化藝術盛事委員會委員 - 楊國樑先生及文化藝術盛事委員會委員 - 伍婉婷女士亦到場祝賀。闊別三年,以水墨藝術為主題的博覽會水墨藝博在文化藝術盛事基金的支持下於今秋載譽回歸。水墨藝博2023作為致力於水墨藝術的開創性藝博會,將首次以橫跨數月的一系列水墨展覽、戶外裝置、展覽巡禮、教育活動等為觀眾們帶來一場視覺盛宴,拓廣當代水墨的視野與疆界。水墨藝博2023 將於2023 年10月5至8日(星期四至日)期間假香港會議展覽中心3E號展覽廳開放予公眾人士。Hashtag: #inkasia #inkasia2023 #ArtsinHongKong

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

水墨藝博

水墨藝博於2015年成立,是首個專注於當代水墨的藝術博覽會。水墨藝博旨在開拓一個全新、開放、自由互動的水墨藝術欣賞平臺。藝博會為大家帶來香港及其他亞洲國家的畫廊及藝術家,展示出廣泛且不同形式的水墨藝術品,探索水墨領域的無限可能及擴闊傳統美學與當代對水墨詮釋兩者之間的對話,藉以將中國傳統水墨藝術以嶄新的方式弘揚海外,特別是年輕的觀眾群。