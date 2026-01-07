KUALA LUMPUR, Jan 7 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning of thunderstorms, heavy rain and strong winds in seven states and the Federal Territory of Labuan until 7 tonight.

MetMalaysia in a statement today announced that the weather warning involves Perak (Kerian, Larut, Matang and Selama as well as Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Bagan Datuk and Hilir Perak).

The warning also involves Selangor (Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor and Klang), Negeri Sembilan (Jempol and Tampin), Melaka and Johor (Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Kluang, Pontian, Kulai and Johor Bahru).

Similar conditions are also expected to hit Sarawak in Betong (Saratok and Kabong), Sarikei (Pakan and Sarikei) and Mukah (Tanjung Manis and Daro) areas and Sabah (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan and Keningau). — Bernama