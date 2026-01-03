KUALA LUMPUR, Jan 3 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) today issued a Continuous Rain Warning (Alert) amid forecasts of prolonged rainfall affecting several states beginning next week.
In a statement, MetMalaysia said continuous rain is expected in Kelantan and Terengganu from January 5 to 8.
The department added that prolonged rainfall is also forecast in several districts in Pahang, namely Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan and Rompin, from January 6 to 8. — Bernama