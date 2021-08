Air Negri Sembilan: Water cuts in five districts on Aug 24

Parts of Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Rembau and Port Dickson will experience 24-hour water supply disruption from 8am on August 24. — Picture by Yusof Mat Isa

SEREMBAN, Aug 18 — Parts of Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Rembau and Port Dickson will experience 24-hour water supply disruption from 8am on August 24.

Syarikat Air Negri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) public relations division head Norzita Ismail, in a statement said the disruption was due to maintenance and cleaning works of water treatment plants as well as pipe installation work.

The affected areas in Kuala Pilah are Pekan Dangi, Melekai, Malan, Nuri, Renggoh, Selaru, Pekan Johol, Ulu Yuh, Air Mawang, Kepis Baru, Senaling, Kepis Ulu, Ulu Rembang Panas, Sungai Dua Besar, Sri Pilah, Sikai, Seri Menanti, Matrikulasi, Taman Bahagia Delima,Taman Bukit Intan,Taman Selasih and Taman Tebat Kering.

Also affected are Melang, Pekan Tanjong Ipoh, Taman Desa Aman, Taman Desa Melang, Pelangai, Beting, Parit Tinggi, Gentam, Sri Jemapoh, Padang Lebar, Sungai Jelutung, Juasseh Tengah, Pasir Ambor, Sungai Talan, Juasseh, Rembang Panas, Terusan Seberang, Ulu Rembang Panas, Taman Putra, Taman Bukit Gelugur, Taman Jemapoh and Sungai Tawang.

Norzita said in Jempol, the disruption would involve Taman Sornam, Taman Satelite, Kampung Jambu 8, Kampung Kuala Jempol, Kampung Cacar, Kampung Padang Lalang, sepanjang Jalan Bahau-Terusan, Kampung Ladang Geddes, Desa Puteri, Kasih Putra, Taman Khaya, Taman Meranti, Taman Rasa Sayang, Taman Cempaka, Taman Juara, Taman Garsenia, Kampung Pak Kha Choon, Taman Bahau, Kampung Taman Jaya, IOI Mahsan, Kampung Panchor, Taman Sri Rompin, Balai Polis Bahau and the Kiara Industrial area.

Meanwhile in Tampin, the areas affected are Taman Indah, Taman Clonlee, Taman Tunku Besar, Taman Mutiara, Taman Minang, Taman Batu Belang, Taman Bukit Ria, Kampung Batu Belang, Bandar Tampin, Jalan Seremban, Pusat Serenti, Pekan Gemencheh Baru, Taman Orked, Taman DatoTaha, Taman Asahan Indah, Taman Sri Asahan, Taman Sri Gemencheh, Taman Impian Jaya, Kampung Sri Asahan, Taman Muhibbah, Rumah Rakyat Gemencheh 2 ,Kampung Tengah Gemencheh and Rumah Rakyat Kampung Tengah.

Other areas to be affected are Industri Kecil Gemencheh, Taman Kasturi, Ladang Sin Huat, Kampung Baru Gedok, Kampung Gedok, Taman Gembira, Taman Merak, Taman Nuri, Taman Sri Intan, Taman Gemencheh Jaya, Taman Sentosa, Felda Bukit Rokan, Kampung Ulu Rokan Sri Dangi, Kampung Batang Rokan, Rumah Rakyat Batang Rokan, Kampung Langkap Air Pesom and Felda Bukit Rokan Utara.

In Rembau, affected areas are Exevalley Orchid Park, Kampung Kundur Hilir, Kolej Kemahiran Tinggi, Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Kundur, Desa Permai Kundur, Jalan Pelebar Dalam, Kampung Pilin, UITM, Kampung Panchang, Jalan Semin Indah, Kampung Baru Semin, Ladang Sungai Baru, Ladang Bukit Bertam, Kampung Bukit Bertam, Jalan Batu Berendam, Kampung Sungai Timun Dalam, Kampung Sungai Timun Luar, Rumah Rakyat Lubuk Cina Fasa 1, Rumah Rakyat Lubuk Cina Fasa 2, Pasar Lubuk Cina and Kampung Nerambai.

In Port Dickson, the water supply disruption will affect part of Ladang Tampin Linggi area, Kampung Tampin Linggi, Pengkalan Durian (Rumah Rakyat 1 and 2), Taman Linggi, seluruh kawasan Linggi, Pengkalan Kempas, Kampung Permatang Pasir Linggi (Rumah Rakyat Permatang Pasir and Kampung Sua Manggis), Tarzan Estet, Bukit Tembok, Bukit Kuau, kawasan Sengkang (Batu 18,19,20,21,22), kawasan Pengkalan Kempas, Kampung Tanjung Agas, Kampung Sungai Raya, Pekan and Kampung Pasir Panjang.

Also affected are Kampung Orang Asli Bukit Kepong, Batu14, Batu 15 and Batu 16, Jalan Pantai until Batu12 Jalan Pantai, Taman Green View, Kampung Telok Pelanduk, Taman Peranginan Mutiara, Rumah Rakyat Kampung Telok Pelandok, kawasan Batu 11 Jalan Pantai, Lexis Hibiscus Hotel, Banglo Mawar, Kampung Segenting, Batu10 Jalan Pantai and Kem Tentera Segenting.

Blue Lagoon Hotel, PLKN camp, Permaisuri Resort, Ilham Hotel, Kem Pengaman, Batu 9 Jalan Pantai, Thistal Hotel, Taman Bunga Kertas (1 and 2), Taman Anika,Taman Orkid, Kolej Politeknik, Sekolah Agama Telok Kemang, Taman Politeknik, Taman Intan Perdana (1,2 and 3), Taman Jati, Taman Bukit Perdana, Sunrise Village Resort, Lembaga Getah, Bougainvilla Resort, Beach Point Motel, Sri Bulan Condominium, Laguna Resort, Cocobay Resort, Ocean View Resort and the Batu 8 Jalan Pantai area.

Sri Ratu Hotel & Spa, Sri Intan Hotel, Batu 7 Jalan Pantai, Kemang Indah Condominium, the entire Telok Kemang area, PD Marina Hotel, Sunggala Gateway, Batu 6 Jalan Pantai, Taman Sirusa Jaya, Kolej Jururawat, Hospital Besar Port Dickson, Marina Crecent Hotel, Avillion Admiral Marina Hotel, Perumahan and Kem Tentera Batu 5 Jalan Pantai, Jalan Pantai, Desa Lagun Resort, Regency Tanjung Tuan Beach Resort, The Grand Beach Resort, Bayu Beach Resort, several areas in Kampung Sawah Sunggala and Batu 4 Jalan Pantai.

Norzita said the water supply is expected be restored in stages once the works are completed.

Customers who are in need of assistance can contact SAINS at toll-free line 1-800-88-6982. — Bernama