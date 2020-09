List of PBS candidates for Sabah election

KOTA KINABALU, Sept 10 — Following are Parti Bersatu Sabah (PBS) candidates and seats to be contested in the 16th Sabah State Election later this month.

1. Bengkoka — Samuil Mopun

2. Matunggong — Julita Majungki

3.Tandek — Hendrus Anding

4. Kadamaian — Demis Rumanti

5.Tamparuli — Datuk Jahid Jahim

6.Kiulu — Datuk Joniston Bangkuai

7.Inanam — Datuk WilIiam Majimbon

8.Api-Api — Datuk Dr Yee Moh Chai

9.Tanjung Aru — Datuk Yong Oui Fah

10.Kapayan — Dr Edwin Bosi

11.Limbahau — Datuk Johnny Mositun

12.Kundasang — Datuk Dr Joachim Gunsalam

13.Melalap — Datuk Seri Radin Malleh

14.Telupid — Jonnybone J Kurum

15.Karamunting — Kong Nyuk Thou — Bernama