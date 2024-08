PARIS, Sept 1 — The following are the Malaysian athletes who will be in action at the Paris 2024 Paralympic Games in France today. Home viewers can catch them “live” on national TV broadcaster RTM.

The schedule is based on Malaysian time.

TRACK CYCLING (Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome)

Qualification:

Women’s B 3,000-metre (m) Individual Pursuit

Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais-Nurul Suhada Zainal (pilot) — 5.26pm

Bronze Medal Match:

Women’s B 3,000m Individual Pursuit

Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais-Nurul Suhada Zainal (pilot) (if qualify) — 2.31pm

Final:

Women’s B 3,000 Individual Pursuit

Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais-Nurul Suhada Zainal (pilot) (if qualify) — 2.41pm

WHEELCHAIR TENNIS (Stade Roland-Garros)

Round 2:

Men’s Doubles

Muhammad Yusshazwan Yusoff-Abu Samah Borhan vs Daniel Caverzaschi-Martin De La Puente (ESP) — 6pm

BOCCIA (South Paris Arena 1)

Semi-finals:

Women’s Individual BC4

Noor Askuzaimey Mat Salim vs Cheung Yuen (HKG) — 7.10pm

BADMINTON (Porte de La Chapelle Arena)

Semi-finals:

Men’s Singles SU5

Cheah Liek Hou vs Dheva Anrimusthi (INA) — 10.40pm

Muhammad Fareez Anuar vs Suryo Nugroho (INA) — 10.40pm

ATHLETICS (Stade de France)

Final:

Men’s 100m T44

Eddy Bernard — 1am

