KOTA BHARU, Dec 17 — A total of 113 villages in four districts in Kelantan have been warned of possible floods following a forecast of continuous rain from Wednesday to Saturday by the Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia).

The Department of Irrigation and Drainage (DID) said in a statement that the affected villages were in low-lying areas within 5 kilometres of Sungai Kelantan, including 15 villages in Machang district, 54 villages in Pasir Mas, 16 villages in Tumpat and 28 villages in Kota Bharu district.

The DID also cautioned that flooding could occur earlier or later than the forecasted time and that the warning was issued to enable all residents, especially those in the affected areas, to take precautionary measures and to follow the instructions from authorities.

The villages in Machang district are:

Kampung Pasir Senor, Kampung Pengkalan Kiat, Kampung Kerilla, Kampung Tebing Renoh, Kampung Cina, Kampung Kuala Hau, Kampung Temangan Lama, Temangan, Kampung Bandar, Kampung Pauh, Kampung Telok Choh, Kampung Belukar Panjang, Kampung Padang Kelupang,Kampung Bukit Besi and Kampung Pertok.

The villages in Pasir Mas district are:

Kampung Tendong, Kampung Atas Pinggir, Kampung Tal Tujuh, Kampung Kasar, Bandar Pasir Mas, Kampung Lemal, Banggol Chicha, Padang Embun, Tok Buak, Banggol Petaling, Banggol Kemian, Lubuk Chekok, Dangar, Kubang Bemban, Kubang Panjang, Aur China, Slow Machang, Kubang Batang, Kubang Gatal, Sakar, Kubang Bunut, Jias, Pengkalan Batu, Tebing Alor, Kasar, Kelar Tok Pukang, Lubok Tapah, Bendang Pauh, Gelam, Tok Uban, Kekabu, Tanjung Puteri, Jintan, Tikam Batu, Galok, Semuba, Bandar Baru Apam, Lati, Alor Pasir, Kampung Kubang Pak Amin, Kampung Pengkalan Batu, Kampung Slow Machang, Kampung Kubang Bemban, Kampung Kubang Panjang, Kampung Kubang Gatal, Kampung Tok Buak, Kampung Manan, Kampung Hutan Chengal, Kampung Padang Embun, Kampung Pauh (2), Kampung Belukar, Kampung Gaung, Kampung Lati and Kampung Pohon Buloh.

The villages in Tumpat are:

Bandar Tumpat, Kampung Chat, Kampung Mak Neralang, Kampung Morak, Kampung Padang Tembesu, Kampung Berangan, Kampung Kok Majid, Kampung Kok Keli, Kampung Kok Pasir, Kampung Sungai Pinang, Kampung Paloh, Kampung Palekbang, Kampung Gerong, Kampung Kelong, Kampung Pasir Pekan and Kampung Laut.

The villages in Kota Bharu are:

Kok Lanas, Kampung Pantai Kundur, Kampung Semut Api, Kampung Salor, Pulau Pisang Hilir, Kampung Pulau Kundur, Kampung Badang, Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 3, Pasir Kota, Kampung Telok Chekering, Kampung Banggol, Kanping Tok Batek, Kampung Kuala Besar, Kampung Kijang, Kampung Keseng, Kampung Beta Hulu, Kampung Kor, Kampung Pulau Panjang, Kampung Padang Enggang, Kampung Tini, Kampung Pasir Jelatang, Kampung Tiong (2), Kampung Mulong, Kampung Penambang, Kampung Tikat, Kampung Bunga Mas, Kampung Redang and Kampung Bawah Lembah. — Bernama