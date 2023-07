KUALA LUMPUR, July 22 — The following is the list of Barisan Nasional’s (BN) state seat candidates for the elections in six states namely Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Kedah, Terengganu and Kelantan.

The Election Commission has fixed polling day on August 12 and nomination day on July 29 for the elections.

Selangor (12 seats)

N01 Sungai Air Tawar — Datuk Rizam Ismail

N03 Sungai Panjang — Datuk Mohd Imran Tamrin

N07 Batang Kali — Datuk Mohd Isa Abu Kasim

N08 Sungai Burong — Mohamad Khir Ramli

N12 Jeram — Datuk Jahaya Ibrahim

N13 Kuang — Datuk Hasnal Rezua Merican Habib Merican

N17 Gombak Setia — Datuk Megat Zulkarnain Omardin

N23 Dusun Tua — Datuk Johan Abd Aziz

N24 Semenyih — Wan Zulaika Anua

N44 Selat Klang — Datuk Roslee Abd Hamid

N51 Sijangkang — Mohd Al-Hafizi Abu Bakar

N55 Dengkil — Noorazli Said

Negeri Sembilan (17 seats)

N02 Pertang — Datuk Seri Jalaluddin Alias

N03 Sungai Lui — Mohd Razi Mohd Ali

N05 Serting — Muhamad Zamri Omar

N06 Palong — Mustapha Nagoor

N07 Jeram Padang — Datuk Mohd Zaidy Abdul Kadir

N09 Lenggeng — Mohd Asna Amin

N15 Juasseh — Puan Sri Bibi Sharliza Mohd Khalid

N16 Seri Menanti — Muhammad Sufian Maradzi

N17 Senaling — Datuk Ismail Lasim

N19 Johol — Saiful Yazan Sulaiman

N26 Chembong — Datuk Zaifulbahri Idris

N27 Rantau — Datuk Seri Mohamad Hasan

N28 Kota — Suhaimi Aini

N31 Bagan Pinang — Mohd Najib Mohd Isa

N32 Linggi — Datuk Mohd Faizal Ramli

N34 Gemas — Datuk Abd Razak Ab Said

N35 Gemencheh — Suhaimizan Bidar

Penang (Six seats)

N01 Penaga — Mohd Naim Salleh

N02 Bertam — Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican

N04 Permatang Berangan — Norhafizah Othman

N05 Sungai Dua — Datuk Dr Shaik Hussein Mydin

N21 Sungai Acheh — Rashidi Zinol

N40 Telok Bahang — Ahmad Zaki Shah Shah Headan

Kedah (15 seats)

N01 Ayer Hangat — Hisham Suhaily Othman

N04 Ayer Hitam — Hayazi Azizan

N05 Bukit Kayu Hitam — Zainol Abidin Mohamad

N08 Pedu — Datuk Seri Mahdzir Khalid

N09 Bukit Lada — Datuk Said Ali Syed Rastan

N15 Anak Bukit — Datin Nor Hasita Md Isa

N19 Sungai Tiang — Mohamad Fadzil Zolkipli

N21 Guar Chempedak — Abdul Paris Abdul Hamid

N24 Jeneri — Datuk Muhamad Khizri Abu Kassim

N26 Tanjong Dawai — (Postponed)

N27 Pantai Merdeka — Wan Mohalina Wan Mohamad

N30 Bayu — Datuk Ishak Mat

N32 Kuala Ketil — Suriati Che Mid

N33 Merbau Pulas — Datuk Asmadi Abu Talib

N36 Bandar Baharu — Nuraini Yusoff

Terengganu (27 seats)

N01 Kuala Besut — Tengku Zaihan Che Ku Abd Rahman

N02 Kota Putera — Datuk Mohammad Pehimi Yusof

N03 Jertih — Mohd Rozaini Rasli

N04 Hulu Besut — Datuk Nawi Mohamad

N05 Jabi — Rosdi Zakaria

N06 Permaisuri — Hamdan Hamzah

N07 Langkap — Datuk Sabri Mohd Noor

N08 Batu Rakit — Bazlan Abdul Rahman

N09 Tepuh — Muhammad Hanafi Hasan

N10 Buluh Gading — Omar Adam

N11 Seberang Takir — Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman

N12 Bukit Tunggal — Wan Noorislam Wan Hashim

N14 Bandar — Armi Irzan Mohd

N15 Ladang — Datuk Mohd Sabri Alwi

N17 Alur Limbat — Yuseri Isa

N18 Bukit Payong — Mohd Khim @ Mohd Khan Abd Rahman

N20 Pengkalan Berangan — Datuk Nik Dir Nik Wan Ku

N21 Telemung — Datuk Rozi Mamat

N23 Kuala Berang — Jalaludin Ismail

N24 Ajil — Datuk Seri Jailani Johari

N25 Bukit Besi — Datuk Dr Din Adam

N26 Rantau Abang — Mohd Asri Mohamad

N28 Paka — Ahmad Abdullah Abd Wahab

N29 Kemasik — Mohd Khairi Afiq Mohd Yusof

N30 Kijal — Datuk Seri Ahmad Said

N31 Chukai — Datuk Seri Mohamed Rahim Hussin

N32 Air Putih — Dr Mohd Zaki Salleh

Kelantan (31 seats)

N01 Pengkalan Kubor — Zulkifli Abdullah

N02 Kelaboran — Mohd Rosdi Razali

N04 Wakaf Bharu — Abdul Mannan Md Said

N05 Kijang — Haris Hussin

N06 Chempaka — Nik Normi Nik Ayub

N10 Bunut Payong — Datuk Mohamed Hasnan Che Hussin

N11 Tendong — Noor Hariri Mohamed Noor

N13 Meranti — Zahri Omar

N15 Gual Periok — Anuar Mohamad

N16 Apam Putra — Datuk Akbar Salim

N17 Salor — Mohamad Husain

N21 Pantai Irama — Zakiah Md Noor

N22 Jelawat — Datuk Yusri Che Noh

N23 Melor — Azmi Ishak

N25 Kok Lanas — Ahmad Deraman

N27 Gual Ipoh — Zuhairi Zakaria

N28 Kemahang — Mazli Mustafa

N29 Selising — Datuk Hashim Ismail

N31 Semerak — Marshella Ali

N32 Gaal — Mohd Aliff Nasrol Mat Nasin

N33 Pulai Chondong — Muhammad Fakhran Che Jusoh @ Yusoff

N35 Kemuning — Mohd Fakaaruddin Ismail

N36 Bukit Bunga — Datuk Mohd Adhan Kechik

N37 Air Lanas — Nasrul Hadi Kamaruzaman

N38 Kuala Balah — Mohd Yamiin Anuar Mat Zain

N40 Guchil — Dr Zuber Hasan

N41 Manek Urai — Datin Suzaini Adlina Sukri

N42 Dabong — Ahmad Firdaus Muhammad

N43 Nenggiri — Ab Aziz Yussof

N44 Paloh — Amran Arifin

N45 Galas — Mohd Syahbuddin Hashim — Bernama