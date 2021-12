A list of roads in Selangor inaccessible to vehicles due to floods

A motorcyclist falls while navigating the flooded Federal Highway, December 18, 2021. — Bernama pic

KUALA LUMPUR, Dec 19 — Despite the morning pause in the heavy rains, several roads in Selangor have been washed out by flood waters and remain impassable to vehicles.

Selangor police released a list of roads that remain closed as at 10am today. They are as follows:

PETALING JAYA

1. The exit U-turn from Subang airport heading towards the airport roundabout

2. Motorcycle lane entering Subang airport

3. Road towards Subang

NORTH KLANG

1. Shapadu highway

SUNGAI BULOH

1. Jalan Merbau Kg Melayu Subang

2. Jalan Sg Plong

3. Jalan Gajah 2/3

4. Jalan Gajah 2/4

5. Jalan Gajah 16

SUBANG JAYA

1. Kg Bukit Lancong Putera Heights

KUALA LANGAT

1. Jalan Sukepi

2. Jalan Kg Jenjarom

3. Jalan Bkt Komandol

4. Jalan Sungai Rampai

5. Jalan Sri Cheding

6. Jalan Rimbayu

7. Jalan Nangka Teluk Bunut

8. Jalan Masjid Bt. 9

9. Jalan Garuda

10. Jalan Kasawari

11. Jalan Tiong

12. Jalan Jalak

13. Jalan Murai

14. Jalan Merak

15. Jalan Perepat

16. Jalan Prupuk

17. Jalan Makmur

18. Jalan Mikon

19. Jalan Ibrahim

20. Jalan Kuntoni

21. Jalan Borhan

22. Jalan Bkt Serdang

23. Jalan Perak Kiri

24. Jalan J Olak Lempit

25. Jalan Sentosa

26. Jalan RRB

27. Jalan RTB

28. Jalan Pinggir Dua

29. Jalan Pak Rashid

30. Jalan Rantau Panjang

31. Jalan Wak Iman

SEPANG

1. Jalan Labu Lanjut/Taman Dataran Abadi

2. Jalan Kota Warisan/BBST

3. Jalan Bukit Canggang/ Bandar Baru Salak Tinggi

4. Jalan Salak/Sepang

5. Jalan Kg Giching (in front of the mosque)

SHAH ALAM

1. Jalan Kota Kemuning Shah Alam Expressway (Kesas)

2. Federal Highway

3. Section 13

4. Jalan HICOM