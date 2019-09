24-hour water disruption in Seremban, Tampin on Oct 8

Syarikat Air Negeri Sembilan said the water supply disruption was due to maintenance works at the water treatment plants in Ngoi-Ngoi and Gemas Baru. — Picture by Yusof Mat Isa

SEREMBAN, Sept 30 — Several parts of Seremban and Tampin areas will experience 24-hour water supply disruption from 8am on Oct 8, according to Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) today.

SAINS public relations head Norzita Ismail in a statement, said the water supply disruption until 8am the following day was due to maintenance works at the water treatment plants (LRAs) in Ngoi-Ngoi and Gemas Baru.

In Seremban, among affected areas are the whole of Mantin, Lenggeng, Broga Pajam, Nilai Perdana, Mayang Sari, KLIA quarters, Kampung Jijan, Kampung Kubang, Kampung Tanjung, Pajam flat, Citra Hill Phase 1 and 2, Pajam Industrial area, Nada Alam, Batang Benar, Rumah Rakyat Batang Benar, Bukit Inai Apartment and Taman Dahlia.

Also affected are Taman Melur, Sungai Mahang, Taman Semarak 1 and 2, Semarak 2 industrial area, Arab-Malaysian industrial area, Nilai 3, Nilai Impian, Taman Desa Jati, Nilai Spring, Nilai old town, Taman Ban Aik, Taman Rose Merah, Rumah Rakyat Nilai, Taman Desa Ria, Taman Desa Saga, Taman Teratai Nilai 7, Nilai 7 industrial area, Bandar Baru Nilai, Taman Desa Indah, Impian Resident and Desa Jasmin.

Other areas are Desa Cempaka 1, 2 and 3, Desa Kasurina, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Desa Kasia, Desa College, Nilai Medical Centre, Desa Anggerik, Kota Sri Emas, Kampung Felda LBJ, Enstek’s Eco Park industrial area, Bandar Pendidikan Enstek, Gadong Jaya, Jalan Labu (10th mile to 14th mile), Kampung Kondok, Kampung Labu Hilir, Taman Dato Shahruddin, Kampung Pulau, Kampung Lambar, Kampung Batu 10 Labu, Felda Sendayan, Jimah Baru and Jimah Lama Port Dickson.

Also affected with the water supply disruption are Gadong Phase 1 to 4, Taman Gadong Putra, Kampung Gadong SC, Nusari Bayu, Hijayu, Bandar Sri Sendayan, Sendayan Indah and Bukit Sendayan.

In Tampin, affected areas are the Sirajuddin Army Camp, Dataran Satria, Felda Bukit Jalor, Taman Pinggiran Felda, Pekan Air Kuning/Parit Buluh, Taman Semarak, Taman Sri Air Kuning, Kampung Baru Air Kuning, Air Kuning Selatan/Kampung Mantai, Jalan Gemas, Jalan Mahkamah, Taman Molek and Rumah Rakyat Gemas.

Residents in Taman Desa Permai Gemas, Taman Gemas Jaya, Taman Sahabat, Taman Sentosa, Taman Gemas Setia, Taman Desa Bakti, Rumah Murah Gemas, Taman Damai Gemas, Kampung Sri Gemas, Taman Armani, Jalan Tok Sulong, Kampung Melayu Bukit Masjid, New Village Gemas, Pekan Gemas, Taman Gemas Indah, KTM Gemas, Taman Sungai Gemas, Kampung Ladang Gemas, Kampung Bangkahulu, Kampung Ulu Ladang, Kampung Londah and Taman Halacara Baru, are also affected with the water supply disruption.

Those living in Taman Pasir Besar, Kampung Pasir Besar, kilang Pasir Besar, Pasir Besar factory, Seri Mutiara Business Centre, Taman Sri Mutiara, Mewah Business Centre, Gemas Health Clinic, Taman Pahlawan, Taman Satria and Taman Molek should also brace for water supply disruption on the date as stated.

Norzita said the water supply would be restored in stages after the specified time.

“However, some high-lying areas will experience longer restoration period,” she said, adding that customers who needed assistance to call SAINS at toll-free 1-800-88-6982. — Bernama