KUALA LUMPUR, Dec 27 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) today issued a severe continuous heavy rain warning in Pahang and Johor until Monday.

MetMalaysia in a statement announced that in Pahang, the affected areas are Kuantan, Pekan and Rompin while in Johor it involves Mersing.

A severe heavy rain warning has also been issued for Kelantan, Terengganu, Pahang (Jerantut, Maran and Bera) and Johor (Segamat, Kluang and Kota Tinggi).

Meanwhile, thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected to occur in seven states and the Federal Territory of Labuan until 6 pm today.

MetMalaysia announced that severe weather is expected to hit Batang Padang, Perak as well as Cameron Highlands and Lipis in Pahang while in Negeri Sembilan (Kuala Pilah, Jempol and Tampin), Melaka and Johor in Tangkak, Batu Pahat and Pontian.

The same warning was also issued for Sarawak involving Kuching, Serian, Samarahan (Samarahan and Simunjan) and Limbang while Sabah involves the Interior (Kuala Penyu, Beaufort and Tambunan), West Coast, Tawau, Sandakan (Telupid, Kinabatangan, Beluran and Sandakan) and Kudat in Sabah, in addition to Labuan. — Bernama