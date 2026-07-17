KUALA LUMPUR, July 17 — Bersatu will reportedly field 24 candidates under its own logo in the Negeri Sembilan election, putting it in clashes for eight seats with two other parties from its Perikatan Nasional (PN).
Bernama reported that Bersatu president Tan Sri Muhyiddin Yassin announced the candidate line-up today, a day before nominations.
The party will face PAS in Serting, Ampangan, Paroi and Bagan Pinang.
It will also contest against Parti Wawasan Negara (Wawasan) in Klawang, Sikamat, Mambau and Gemas.
Bersatu information chief Datuk Tun Faisal Ismail Aziz will contest in Sikamat, while Supreme Leadership Council member Sri Sanjeevan Ramakrishnan has been named for Jeram Padang.
Labu incumbent Mohamad Hanifah Abu Baker will defend his seat, while former Malaysian Paralympic Council president Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharidin will contest in Seri Menanti. Other candidates include Datuk V. Saravana Kumar in Nilai, Tang Jay Son in Rahang, Mahendran Ramasamy in Seremban Jaya and Datuk Zamri Md Said in Linggi.
Polling will take place on August 1, with nomination day set for July 18.
Full list of candidates announced by Bersatu:
- N02 Pertang — Mohd Faizal Fadli Mohd Idrus
- N03 Sungai Lui — Nazrul Hisham Abdul Mansor
- N04 Klawang — Muhammad Adib Musa
- N05 Serting — Muhammad Noraffendy Mohd Salleh @ Affendy Salleh
- N06 Palong — Rebin Birham
- N07 Jeram Padang — Sri Sanjeevan Ramakrishnan
- N09 Lenggeng — Zool Amali Hussin
- N10 Nilai — Datuk V. Saravana Kumar
- N12 Temiang — Fazly Hamid
- N13 Sikamat — Datuk Tun Faisal Ismail Aziz
- N14 Ampangan — Noor Azah Harun
- N15 Juasseh — Mohd Zuhaimi Md Yusof
- N16 Seri Menanti — Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharidin
- N17 Senaling — Mohd Izaffi Istear Khan
- N20 Labu — Mohamad Hanifah Abu Baker
- N22 Rahang — Tang Jay Son
- N23 Mambau — Sarawanan Nagayah (Urimai)
- N24 Seremban Jaya — Mahendran Ramasamy (Urimai)
- N25 Paroi — Mohd Nazree Mohd Yunos
- N28 Kota — Akmal Noradzmi Abd Rahim
- N31 Bagan Pinang — Sheikh Junaidy
- N32 Linggi — Datuk Zamri Md Said
- N33 Sri Tanjung — Leevineshwaraan Murugan
- N34 Gemas — Zolazrai Zolkapli