KUALA LUMPUR, July 17 — Bersatu will reportedly field 24 candidates under its own logo in the Negeri Sembilan election, putting it in clashes for eight seats with two other parties from its Perikatan Nasional (PN).

Bernama reported that Bersatu president Tan Sri Muhyiddin Yassin announced the candidate line-up today, a day before nominations.

The party will face PAS in Serting, Ampangan, Paroi and Bagan Pinang.

It will also contest against Parti Wawasan Negara (Wawasan) in Klawang, Sikamat, Mambau and Gemas.

Bersatu information chief Datuk Tun Faisal Ismail Aziz will contest in Sikamat, while Supreme Leadership Council member Sri Sanjeevan Ramakrishnan has been named for Jeram Padang.

Labu incumbent Mohamad Hanifah Abu Baker will defend his seat, while former Malaysian Paralympic Council president Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharidin will contest in Seri Menanti. Other candidates include Datuk V. Saravana Kumar in Nilai, Tang Jay Son in Rahang, Mahendran Ramasamy in Seremban Jaya and Datuk Zamri Md Said in Linggi.

Polling will take place on August 1, with nomination day set for July 18.

Full list of candidates announced by Bersatu: