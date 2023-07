PETALING JAYA, July 27 ― Following is the list of Perikatan Nasional (PN) candidates for 56 constituencies in the Selangor state election on August 12.

The upcoming state elections will also involve Penang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu and Kelantan with nominations to be held on July 29.

Selangor (56 constituencies)

N01 Sungai Air Tawar ― Mohamad Zaidi Selamat (Bersatu)

N02 Sabak ― Sallehen Mukhyi (PAS)

N03 Sungai Panjang ― Mohd Razali Saari (PAS)

N04 Sekinchan ― Goh Gaik Meng (Bersatu-Bersekutu)

N05 Hulu Bernam ― Mu’izzuddeen Mahyuddin (PAS)

N06 Kuala Kubu Baharu ― Teoh Kien Hong (Gerakan)

N07 Batang Kali ― Muhammad Muhaimin Harith (Bersatu)

N08 Sungai Burong ― Mohd Zamri Mohd Zainuldin (PAS)

N09 Permatang ― Nurul Syazwani Noh (Bersatu)

N10 Bukit Melawati ― Noorazley Yahya (Bersatu)

N11 Ijok ― Jefri Mejan (PASs)

N12 Jeram ― Harrison Hassan (Bersatu)

N13 Kuang ― Mohd Rafiq Mohd Abdullah (Bersatu)

N14 Rawang ― R. Rajean Kumar (Bersatu - Bersekutu)

N15 Taman Templer ― Zaidy Abdul Talib (PAS)

N16 Sungai Tua ― Muhammad Hanif Jamaluddin (PAS)

N17 Gombak Setia ― Muhammad Hilman Idham (Bersatu)

N18 Hulu Kelang ― Datuk Seri Mohamed Azmin Ali (Bersatu)

N19 Bukit Antarabangsa ― Sasha Lyna Abdul Latif (Bersatu)

N20 Lembah Jaya ― Sharifah Haslizah Syed Ariffin (PAS)

N21 Pandan Indah ― Fazil Mohamad Dali (Bersatu)

N22 Teratai ― Chew Han Keai (Bersatu-Bersekutu)

N23 Dusun Tua ― Azhar Hambali (Bersatu)

N24 Semenyih ― Nushi Mahfodz (PAS)

N25 Kajang ― Liew Sin Kim (Bersatu-Bersekutu)

N26 Sungai Ramal ― Mohd Shafie Ngah (PAS)

N27 Balakong ― Lai Choon Wen (Bersatu-Bersekutu)

N28 Seri Kembangan ― Chen Win Keong (Bersatu-Bersekutu)

N29 Seri Serdang ― Mohd Shukor Mutaffa (Bersatu)

N30 Kinrara ― Wong Yong Kang (Bersatu-Bersekutu)

N31 Subang Jaya ― S. Gana Pragasam (Bersatu-Bersekutu)

N32 Seri Setia ― Mohd Zubir Embong (PAS)

N33 Taman Medan ― Afif Bahardin (Bersatu)

N34 Bukit Gasing ― D. Nallan (Gerakan)

N35 Kampung Tunku ― Chin Yoke Kheng (Bersatu-Bersekutu)

N36 Bandar Utama ― Nur Aliff Mohd Tafid (Gerakan)

N37 Bukit Lanjan ― Muniraa Abu Bakar (Gerakan)

N38 Paya Jaras ― Ab Halim Tamuri (PAS)

N39 Kota Damansara ― Mohd Radzlan Jalaludin (Bersatu)

N40 Kota Anggerik ― Mohamed Sukri Omar (PAS)

N41 Batu Tiga ― Datuk Seri Rina Harun (Bersatu)

N42 Meru ― Hasnizam Adham (Bersatu)

N43 Sementa ― Noor Najhan Mohamad Salleh (PAS)

N44 Selat Klang - Datuk Abdul Rashid Asari (Bersatu)

N45 Bandar Baru Klang ― Tan Seng Huat (Gerakan)

N46 Pelabuhan Klang ― Wan Hasrina Wan Hassan (PAS)

N47 Pandamaran ― B. Gunalan (Bersatu-Bersekutu)

N48 Sentosa ― G. Parameswaran (Gerakan)

N49 Sungai Kandis ― Wan Dzahanurin Ahmad (Bersatu)

N50 Kota Kemuning ― Chew Jyh Gang (Gerakan)

N51 Sijangkang ― Datuk Dr Ahmad Yunus Hairi (PAS)

N52 Banting ― M. Saravanan (Gerakan)

N53 Morib ― Rosnizan Ahmad (Bersatu)

N54 Tanjung Sepat ― Sabirin Marsono (PAS)

N55 Dengkil ― Datuk Seri Jamil Salleh (Bersatu)

N56 Sungai Pelek ― Suhaimi Mohd Ghazali (Bersatu) ― Bernama