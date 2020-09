List of Perikatan candidates for Sabah election

(From left) Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Jahid Jahim, Datuk Hajiji Mohd Noor, Datuk Yong Teck Lee, Datuk Dr Jeffrey Kitingan dan Datuk Takiyuddin Hassan wave the Perikatan Nasional flag in Kota Kinabalu September 9, 2020. — Bernama pic

KOTA KINABALU, Sept 10 — Following are Perikatan Nasional (PN) candidates and the seats to be contested in 16th Sabah State Election.

1.Tanjong Kapor – Norlizah Gurahman

2.Bandau – Datuk Wetrom Bahanda

3.Pintasan – Fairuz Renddan

4.Sulaman – Datuk Seri Hajiji Noor

5.Petagas – Datuk Seri Dr Arsit Sedi

6.Kawang — Datuk Ghulam Haidar Bahadar

7.Membakut — Datuk Mohd Arifin Mohd Arif

8.Klias — Datuk Isnin Aliasnih

9.Kuala Penyu – Datuk Limus Jury

10.Karanaan — Datuk Seri Masidi Manjun

11.Nabawan – Datuk Abd Ghani Mohamed Yassin

12.Labuk — Samad Jamri

13.Segama — Aljen Johnny

14.Silam – Abdul Hakim Ghulam Hassan

15.Senallang – Norazman Utoh Naim

16.Bugaya -Mohd Daud Tampokong

17.Apas – Datuk Nizam Abu Bakar Titingan

18.Merotai — Mohamad Jailani Chachu

19.Sebatik – Datuk Muis Picho

20.Tambunan — Datuk Dr Jeffrey Kitingan

21.Bingkor — Robert Tawik @ Nordin

22.Liawan — Datuk Annuar Datuk Ayub

23.Sook — Datuk Ellron Angin

24.Sri Tanjung — Fung Ling Fui

25.Moyog — Joseph Sulaiman

26.Paginatan – Datuk Abidin Madingkir

27.Tulid – Everitis Gungkit

28.Luyang — Gee Tian Siong

29.Tanjung Papat — Yong Chie Man — Bernama