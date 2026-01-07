KUALA LUMPUR, Jan 7 — The Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning of thunderstorms, heavy rain and strong winds in four states until 11 am today.
MetMalaysia, in a statement this morning, announced that the severe weather warning involves Sik and Baling in Kedah as well as Hulu Perak in Perak.
The warning also involves several areas in Kelantan, including Jeli, Kuala Krai and Gua Musang, as well as in Sarawak, specifically Kuching, Samarahan (Samarahan and Asajaya) and Mukah. — Bernama