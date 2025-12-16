KUALA LUMPUR, Dec 16 — Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim announced his new Cabinet line-up today, with several changes to key portfolios.
Below is the complete list of all ministers and their deputies in the new Cabinet.
Prime Minister: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Deputy Prime Minister I: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.
Deputy Prime Minister II: Datuk Seri Fadillah Yusof.
Minister in the Prime Minister’s Department (Law and Institutional Reform): Datuk Seri Azalina Othman Said, with M Kulasegaran as Deputy Minister.
Minister in the Prime Minister’s Department (Federal Territories): Hannah Yeoh Tseow Suan, with Lo Su Fui as Deputy Minister.
Minister in the Prime Minister’s Department (Sabah and Sarawak Affairs): Datuk TS Mustapha @ Mohd Yunus Sakmud.
Minister in the Prime Minister’s Department (Religious Affairs): Datuk Zulkifli Hasan, with Marhamah Rosli as Deputy Minister.
Minister of Finance: Datuk Seri Anwar Ibrahim, with Datuk Seri Amir Hamzah Azizan as Second Finance Minister and Liew Chin Tong as Deputy Minister.
Minister of Rural and Regional Development: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, with Datuk Rubiah Wang as Deputy Minister.
Minister of Energy Transition and Water Transformation: Datuk Seri Fadillah Yusof, with Abdul Rahman Mohamad as Deputy Minister.
Minister of Higher Education: Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir, with Adam Adli Abd Halim as Deputy Minister.
Minister of Tourism, Arts and Culture: Datuk Seri Tiong King Sing, with Chiew Choon Man as Deputy Minister.
Minister of Communications: Datuk Fahmi Fadzil, with Teo Nie Ching as Deputy Minister.
Minister of Education: Datuk Seri Fadhlina Sidek, with Wong Kah Woh as Deputy Minister.
Minister of National Unity: Datuk Aaron Ago Dagang, with Yuneswaran Ramaraj as Deputy Minister.
Minister of Domestic Trade and Cost of Living: Datuk Armizan Mohd Ali, with Datuk Dr Fuziah Salleh as Deputy Minister.
Minister of Investment, Trade and Industry: Datuk Seri Johari Abdul Ghani, with Sim Tze Tzin as Deputy Minister.
Minister of Digital: Gobind Singh Deo, with Wilson Ugak Kumbong as Deputy Minister.
Minister of Health: Datuk Seri Dzulkefly Ahmad, with Hanifah Hajar Taib as Deputy Minister.
Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives: Steven Sim Chee Keong, with Datuk Mohamad Alamin as Deputy Minister.
Minister of Economy: Akmal Nasrullah Mohd Nasir, with Mohd Shahar Abdullah as Deputy Minister.
Minister of Natural Resources and Environmental Sustainability: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, with Syed Ibrahim Syed Noh as Deputy Minister.
Minister of Plantation and Commodities: Datuk Seri Noraini Ahmad, with Datuk Huang Tiong Sii as Deputy Minister.
Minister of Human Resources: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, with Khairul Firdaus Akbar Khan as Deputy Minister.
Minister of Youth and Sports: Mohammed Taufiq Johari, with Mordi Bimol as Deputy Minister.
Minister of Transport: Anthony Loke Siew Fook, with Datuk Hasbi Habibollah as Deputy Minister.
Minister of Agriculture and Food Security: Datuk Seri Mohamad Sabu, with Datuk Chan Foong Hin as Deputy Minister.
Minister of Housing and Local Government: Nga Kor Ming, with Aiman Athirah Sabu as Deputy Minister.
Minister of Foreign Affairs: Datuk Seri Mohamad Hasan, with Lukanisman Awang Sauni as Deputy Minister.
Minister of Works: Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, with Datuk Seri Ahmad Maslan as Deputy Minister.
Minister of Home Affairs: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, with Datuk Dr Shamsul Anuar Nasarah as Deputy Minister.
Minister of Defence: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, with Adly Zahari as Deputy Minister.
Minister of Science, Technology and Innovation: Chang Lih Kang, with Datuk Dr Mohammad Yusof Apdal as Deputy Minister.
Minister of Women, Family and Community Development: Datuk Seri Nancy Shukri, with Lim Hui Ying as Deputy Minister.