KUALA LUMPUR, May 25 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning of thunderstorms, heavy rain and strong winds in 11 states till 6 pm today.

MetMalaysia said the forecast includes Perlis and Kuala Lumpur, Hulu Selangor and Hulu Langat in Selangor, Negeri Sembilan (Jelebu and Jempol) and Johor (Tangkak, Segamat, Muar, Mersing, Kota Tinggi and Johor Bahru).

Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang and Muallim in Perak are affected, along with Kedah (Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik and Baling) and Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong and Rompin in Pahang.

Kelantan (Jeli, Tanah Merah, Bachok, Machang, Pasir Puteh, Kuala Krai and Gua Musang) and Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Dungun and Kemaman) are also affected.

In Sabah, the affected areas include the Interior (Nabawan), West Coast (Ranau and Kota Belud), Tawau, Sandakan (Kinabatangan) and Kudat (Pitas). — Bernama