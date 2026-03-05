PUTRAJAYA, March 5 — Prime Minister-cum-Finance Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim today chaired the 2026 meeting of the National Finance Council at the Ministry of Finance (MOF) Complex here.
The meeting, which began at 3 pm at the Treasury building, was attended by Deputy Prime Ministers Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi and Datuk Seri Fadillah Yusof, Finance Minister II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Deputy Finance Minister Liew Chin Tong, and Minister in the Prime Minister’s Department (Federal Territories) Hannah Yeoh.
The annual meeting serves as a platform for the federal and state governments to discuss and collectively decide on financial matters involving both levels of administration.
The MOF is set to issue a statement on the outcome of the closed-door meeting later.
Among the state leaders present were Deputy Sarawak Premier Datuk Amar Douglas Uggah Embas representing Sarawak Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg, and Deputy Chief Minister of Sabah Datuk Seri Masidi Manjun representing Chief Minister Datuk Seri Hajiji Noor.
Also in attendance were Penang Chief Minister Chow Kon Yeow; Pahang Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail; Perak Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad; and Terengganu Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar.
Also present were Kedah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor; Selangor Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari; Kelantan Menteri Besar Datuk Mohd Nassuruddin Daud; and Johor Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi. — Bernama