Osaka still atop WTA rankings, Mertens drops

Japan’s Naomi Osaka celebrates her win against Latvia’s Anastasija Sevastova during the Australian Open Fourth Round at Melbourne Park, Melbourne, Australia, January 21, 2019. — Reuters pic

PARIS, May 6 — Japan’s Naomi Osaka remained atop of WTA rankings released today, ahead of Czech Petra Kvitova and Romanian Simona Halep.

The largely unchanged top 20 saw Belgian Elise Mertens drop two places to 20th after being knocked out of the first round of the Madrid Open on Sunday by Slovakia’s Anna Karolina Schmiedlova, 103rd in the world.

WTA rankings as of May 6

1. Naomi Osaka (JPN) 6151 pts

2. Petra Kvitova (CZE) 5835

3. Simona Halep (ROM) 5682

4. Angelique Kerber (GER) 5220

5. Karolina Pliskova (CZE) 5111

6. Elina Svitolina (UKR) 4921

7. Kiki Bertens (NED) 4765

8. Sloane Stephens (USA) 4386

9. Ashleigh Barty (AUS) 4275

10. Aryna Sabalenka (BLR) 3520

11. Serena Williams (USA) 3461

12. Caroline Wozniacki (DEN) 3362

13. Anastasija Sevastova (LAT) 3185

14. Madison Keys (USA) 3010

15. Anett Kontaveit (EST) 2965

16. Qiang Wang (CHN) 2815

17. Julia Goerges (GER) 2630

18. Belinda Bencic (SUI) 2540 (+1)

19. Garbine Muguruza (ESP) 2525 (+1)

20. Elise Mertens (BEL) 2360 (-2) — AFP