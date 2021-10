Air N. Sembilan: 24- hour water supply disruption in Seremban, Jelebu and Kuala Pilah on Oct 12

A drop of water is seen dropping from a tap in Shah Alam March 30, 2021. — Picture by Yusof Mat Isa

Follow us on Instagram and subscribe to our Telegram channel for the latest updates.

SEREMBAN, Oct 6 — Several areas in Seremban, Jelebu and Kuala Pilah will experience 24-hour water supply disruption starting at 8am on October 12 due to pipe removal as well as maintenance and cleaning work at the water treatment plants.

Syarikat Air Negri Sembilan Sdn Bhd (Sains) had of Public Relations Norzita Ismail said that in Seremban, the areas to be affected are Mantin, Lenggeng, Broga, Pajam, Nilai Perdana, Mayang Sari, KL International Airport quarters, Kampung Jijan, Kampung Kubang, Kampung Tajung, Pajam Flats, Citra Hill Phase One and Two, Pajam Industry, and Nada Alam.

Also affected are Batang Benar, Bukit Inai Apartment, Taman Dahlia, Taman Meluar, Sungai Mahang, Taman Semarak Satu and Dua, Nilai Industrial Park, Arab Malaysian Nilai 3, Nilai Impian, Taman Desa Jati, Nilai Spring, Pekan Nilai, Taman Ban Aik and Taman Rose Merah.

Also Rumah Rakyat Nilai, Arab Malaysian Industrial Park, Taman Desa Ria, Taman Desa Saga, Taman Teratai Nilai 7, Nilai 7 Industrial park, Bandar Baru Nilai, Taman Desa Indah, Impian Resident, Desa Jasmin, Desa Cempaka 1, 2 and 3, Desa Kasurina, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Desa Kasia, Desa College, Nilai Medical Centre, Desa Anggerik, Kota Sri Emas and Kampung Felda LBJ.

Other areas to be affected are Eco Park Enstek industrial area, Enstek Education Hub, Gadong Jaya, Jalan Labu from 10th Mile to 14th Mile, Kampung Kondok, Kampung Labu Hilir, Taman Dato Shahruddin, Kampung Pulau, Kampung Lambar, Kampung Batu 10 Labu, Felda Sendayan, Jimah Baru, Jimah Lama Port Dickson, Gadong Phase One to Four, Taman Gadong Putra, Kampung Gadong SC, Nusari Bayu. Hijayu, Bandar Sri Sendayan, Sendayan Indah, Bukit Sendayan and surrounding areas.

Meanwhile, in the Jelebu district, the affected areas are Pasoh 1, Pasoh 2, Pasoh 3, Pasoh 4, Simpang Pertang, Pertang, Geylang, Parit Gong, Jalan Simpang Pertang and surrounding areas.

For Kuala Pilah district, it will affect Pekan Kuala Pilah, Dioh, Kampung Sungai Dua Kecil, Kampung Sungai Dua Besar, Jalan Seremban Lama, Kampung Parit, Kampung Parit Seberang, Rumah Rakyat Ampang Tinggi, Kampung Telok, Kampung Pulau Pandan and Kampung Parit Mungkal.

Norzita said the water supply is expected to be restored in stages after the work is completed and customers can contact Sains at toll-free line 1-800-88-6982. — Bernama