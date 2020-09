Warisan Plus releases list of 66 candidates for Sabah state election

Parti Warisan Sabah president Datuk Seri Shafie Apdal has today announced Warisan Plus candidates for the state election on September 26. — Borneo Post pic

KOTA KINABALU, Sept 10 — Parti Warisan Sabah president Datuk Seri Shafie Apdal has today announced Warisan Plus candidates for the state election on September 26.

Candidates from the Democratic Action Party (DAP) and Parti Amanah Negara (Amanah) will be contesting under the Warisan logo, while Parti Keadilan Rakyat and the United Progressive Kinabalu Organisation (Upko) will use their own party symbols.

Warisan is contesting in 46 seats, Democratic Action Party (DAP) in seven, United Progressive Kinabalu Organisation (Upko) in 12 and Parti Amanah Negara, one.

PKR, however, did not announce its candidates today. It is expected to contest for seven seats – Klias, Sook, Matunggong, Tempasuk, Tamparuli, Inanam and Api Api

The 66 candidates named today are:

N1 Banggi – Mohammad Mohamarin (Warisan)

N2 Bengkoka – Junsim Rumunzing (Upko)

N3 Pitas – Sh Azman Sh Along (Warisan)

N4 Tanjong Kapor – Chong Chen Bin (Warisan)

N6 Bandau – Majamis Timbong (Warisan)

N7 Tandek – Padis Majingkin (Upko)

N8 Pintasan – Mohd Safian Saludin (Warisan)

N10 Usukan – Abd Bahtrin @ Abdul Bakhrin Mohd Yusof (Warisan)

N11 Kadamaian – Datuk Ewon Benedick (Upko)

N12 Sulaman – Datuk Aliasgar Basri (Warisan)

N13 Pantai Dalit – Utoh @ Rakam bin Sijim (Warisan)

N15 Kiulu – Datuk Seri Madius Tangau (Upko)

N16 Karambunai – Ahmad Jais Otong (Warisan)

N17 Darau – Azhar Matusin (Warisan)

N19 Likas – Tan Lee Fatt (DAP)

N21 Luyang – Phoong Jin Zhe (DAP)

N22 Tanjung Aru – Datuk Junz Wong (Warisan)

N23 Petagas – Awang Ahmad Shah (Warisan)

N24 Tanjung Keramat – Rosday @ Rosdy bin Wasli (Amanah)

N25 Kapayan – Jannie Lasimbang (DAP)

N26 Moyog – Datuk Darrel Leiking (Warisan)

N27 Limbahau – Datuk Juil Nuatim (Warisan)

N28 Kawang – Musli Sapan (Warisan)

N29 Pantai Manis – Datuk Yahiya Awang Kahar (Warisan)

N30 Bongawan – Dr. Daud Yusof (Warisan)

N31 Membakut – Prof. Dr. Mohd. Kamarudin And Hamid (Warisan)

N33 Kuala Penyu – Nelson W Angang (Upko)

N34 Lumadan – Awangku Zaidi Pg Wahab (Warisan)

N35 Sindumin – Datuk Dr Yusof Yacob (Warisan)

N36 Kundasang – Siriman @ Mohd Fazid Basir (Warisan)

N.37 Karanaan – Awasi Ganie @ Yasin Abdul Ghani (Warisan)

N38 Paginatan – Georgina L. George (Upko)

N39 Tambunan – Datuk Dr. Nayan Yambu @ Laurentius (Upko)

N40 Bingkor – Odom @ Peter Dhoms Saili (DAP)

N41 Liawan – Rasinin Koutis (Warisan)

N42 Melalap – Datuk Peter Anthony (Warisan)

N43 Kemabong – Datuk Dr. Lucas Umbul (Upko)

N44 Tulid – Mudi Dubing (Warisan)

N46 Nabawan – Albert Aguir (Upko)

N47 Telupid – Felix Joseph Sitin (Upko)

N48 Sugut – Norsabrina Japar (Warisan)

N49 Labuk – Dennis Tweening Rantau (Upko)

N50 Gum-Gum – Arunarnsin Taib (Warisan)

N51 Sungai Manila – Prof. Dr. Mahmud Sudin (Warisan)

N52 Sungai Sibuga – Datuk Armani Mahiruddin (Warisan)

N53 Sekong – Alias Sani (Warisan)

N54 Karamunting – George Hiew (Warisan)

N55 Elopura – Chong Ket Kiun (DAP)

N56 Tanjong Papat – Datuk Frankie Poon (DAP)

N57 Kuamut – Benson Inggam (Upko)

N58 Lamag – Mohd Ismail Ayub (Warisan)

N59 Sukau – Amrah Liwangsa (Warisan)

N60 Tungku – Assaffal Alian (Warisan)

N61 Segama – Datuk Mohamaddin Ketapi (Warisan)

N62 Silam – Datu Dumi Masdal (Warisan)

N63 Kunak – Norazlina Arif (Warisan)

N64 Sulabayan – Datuk Jaujan Sambakong (Warisan)

N65 Senallang – Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal (Warisan)

N66 Bugaya – Manis Muka Mohd Darah (Warisan)

N67 Balung – Rus Diana Andi Paladjareng (Warisan)

N68 Apas – Datuk Amrullah Kamal (Warisan)

N69 Sri Tanjong – Justin Wong Yung Bin (DAP)

N70 Kukusan – Rina Jainal (Warisan)

N71 Tanjung Batu – Mohd Afsar Abdul Latif (Warisan)

N72 Merotai – Sarifudin Hata (Warisan)

N73 Sebatik – Hassan A Gani Pg Amir (Warisan) — Borneo Post