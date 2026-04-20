KUALA LUMPUR, April 20 — Thunderstorms, heavy rain and strong winds are forecasted to hit Kuala Lumpur, Putrajaya, and eight states until 6pm today, the Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) said.

The eight affected states are Perak (Larut, Matang and Selama, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang and Muallim), Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Bera and Rompin), Selangor (Hulu Selangor, Klang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat and Sepang), Negeri Sembilan (Jelebu, Seremban, Port Dickson, Jempol and Tampin), Melaka (Melaka Tengah and Jasin), Johor (Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat and Pontian) and Sarawak (Kuching and Serian).

Di Sabah, the affected areas include the Interior (Kuala Penyu and Beaufort), the West Coast (Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran and Kota Belud) and Kudat (Kota Marudu). — Bernama