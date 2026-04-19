KUALA LUMPUR, April 19 — Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected to hit Kuala Lumpur, Putrajaya and six other states until 3 pm today.
In a statement today, the Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) said the affected states include Pahang, covering Cameron Highlands, Bentong, Temerloh, Bera and Rompin, and Selangor, involving Kuala Selangor, Hulu Selangor, Klang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat and Sepang.
The same warning was also issued for Negeri Sembilan, Melaka, as well as Tangkak, Segamat, Muar, Mersing and Kota Tinggi in Johor.
In Sarawak, similar conditions are expected in Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman (Lubok Antu) and Kapit (Song and Kapit). — Bernama