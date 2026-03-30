KUALA LUMPUR, March 30 —The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a thunderstorm warning, with heavy rain and strong winds expected across nine states until 5pm today.

In a statement today, MetMalaysia said that the weather is expected in Kedah’s Baling and across multiple districts in Perak, including Larut, Matang and Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang and Muallim.

The warning also covers Pahang (Cameron Highlands and Bentong), Selangor (Hulu Selangor, Gombak and Hulu Langat), Negeri Sembilan (Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau and Tampin), Melaka, and Johor (Muar and Tangkak).

In Sarawak, affected areas include Kuching (Bau and Kuching), Serian, Samarahan (Simunjan), Sri Aman, Betong, Mukah (Tanjung Manis and Daro) and Kapit (Song and Belaga).

In Sabah, affected areas include the Interior (Beaufort and Nabawan) and the West Coast (Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran and Kota Belud). — Bernama