SEREMBAN, July 28 ― Following is the list of Perikatan Nasional (PN) candidates for 36 constituencies in the Negeri Sembilan state polls on August 12.

The upcoming state elections will also involve Selangor, Penang, Kedah, Terengganu and Kelantan with nominations to be held on July 29.

Negeri Sembilan (36 constituencies)

N01 Chennah ― Rosmadi Arif (Bersatu)

N02 Pertang ― Amirudin Hassan (PAS)

N03 Sungai Lui ― Mohd Nordin Hasim (PAS)

N04 Klawang ― Danni Rais (Bersatu)

N05 Serting ― Mohd Fairuz Mohd Isa (PAS)

N06 Palong ― Noor Azuan Parmin (Bersatu)

N07 Jeram Padang ― to be announced later

N08 Bahau ― Kumar S. Paramasivam (PAS-Dewan Himpunan Penyokong PAS)

N09 Lenggeng ― Mohd Fadli Che Me (PAS)

N10 Nilai ― Gan Chee Biow (Bersatu-Bersekutu)

N11 Lobak ― Ng Soon Lean (Gerakan)

N12 Temiang ― Datuk Chua Eng Pu (Gerakan)

N13 Sikamat ― Ahmad Raihan Muhamad Hilal (Bersatu)

N14 Ampangan ― Muhammad Ghazali Zainal Abidin (Bersatu)

N15 Juasseh ― Datuk Eddin Syazlee Shith (Bersatu)

N16 Seri Menanti ― Jamali Salam (Bersatu)

N17 Senaling ― Amrina Mohd Khalid (Bersatu)

N18 Pilah ― Rafiei Mustapha (PAS)

N19 Johol ― Kamarudin Md Tahir (PAS)

N20 Labu ― Mohamad Hanifah Abu Baker (Bersatu-Bersekutu)

N21 Bukit Kepayang ― Subramaniam A/L Purushothama (Gerakan)

N22 Rahang ― Lee Boon Shian (Gerakan)

N23 Mambau ― Sathes Kumar A/L Nilammeham (PAS-Dewan Himpunan Penyokong PAS)

N24 Seremban Jaya ― Lee Ban Fatt (Gerakan)

N25 Paroi ― Kamarol Ridzuan Mohd Zain (PAS)

N26 Chembong ― Bakly Baba (Bersatu)

N27 Rantau ― Rozmal Malakan (PAS)

N28 Kota ― Ahmad Shukri Abdul Shukor (Bersatu)

N29 Chuah ― Tang Jay Son (Gerakan)

N30 Lukut ― Datuk Ragu Subramaniam (PAS-Dewan Himpunan Penyokong PAS)

N31 Bagan Pinang ― Abdul Fatah Zakaria (PAS)

N32 Linggi ― Zamri Md Said (Bersatu)

N33 Sri Tanjung ― to be announced later

N34 Gemas ― Ridzuan Ahmad (Bersatu)

N35 Gemencheh ― Tengku Abdullah Tengku Rakman (PAS)

N36 Repah ― Yong Li Yi (Gerakan) ― Bernama