KOTA BARU, July 28 ― Following is Perikatan Nasional’s (PN) list of candidates for the 45 State Assembly Seats in Kelantan for the state election on August 12.

The state election involves Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Penang, Terengganu and Kelantan while the Election Commission has set July 29 (Saturday) as the date for nomination of candidates.

Kelantan (45 state assembly seats)

N01 Pengkalan Kubor ― Wan Roslan Wan Hamat (PAS)

N02 Kelaboran ― Mohd Adanan Hassan (PAS)

N03 Pasir Pekan ― Ahmad Yakob (PAS)

N04 Wakaf Bharu ― Mohd Rusli Abdullah (PAS)

N05 Kijang ― Izani Husin (PAS)

N06 Chempaka ― Nik Asma' Baharum Nik Abdullah (PAS)

N07 Panchor ― Mohd Amar Abdullah (PAS)

N08 Tanjong Mas ― Rohani Ibrahim (PAS)

N09 Kota Lama ― Zamri Ismail (PAS)

N10 Bunut Payong ― Shaari Mat Yaman (PAS)

N11 Tendong ― Rozi Muhamad (PAS)

N12 Pengkalan Pasir ― Mohamad Nasriff Daid @ Daud Yatimee (PAS)

N13 Meranti ― Mohd Nassuruddin Haji Daud (PAS)

N14 Chetok ― Zuraidin Abdullah (PAS)

N15 Gual Periok ― Kamaruzzaman Muhammad (Pas)

N16 Apam Putra ― Zamakhshari Mohamad (PAS)

N17 Salor ― Saizol Ismail (PAS)

N18 Pasir Tumboh ― Abdul Rahman Yunus (PAS)

N19 Demit ― Mohd Asri Mat Daud (Pas)

N20 Tawang ― Harun Ismail (PAS)

N21 Pantai Irama ― Mohd Huzaimy Che Husin (PAS)

N22 Jelawat ― Zameri Mat Nawang (PAS)

N23 Melor ― Wan Rohimi Wan Daud (PAS)

N24 Kadok ― Azami Mohd Nor (PAS)

N25 Kok Lanas ― Mohamed Farid Mohamed Zawawi (Bersatu)

N26 Bukit Panau ― Abdul Fattah Mahmood (PAS)

N27 Gual Ipoh ― Bahari Mohamad Nor (Bersatu)

N28 Kemahang ― Md Anizam Ab Rahman (PAS)

N29 Selising ― Tuan Mohd Saripudin Tuan Ismail (PAS)

N30 Limbongan ― Nor Asilah Mohamed Zin (PAS)

N31 Semerak ― Nor Sham Sulaiman (PAS)

N32 Gaal ― Mohd Rodzi Ja'afar (PAS)

N33 Pulai Chondong ― Azhar Salleh (PAS)

N34 Temangan ― Mohamed Fadzli Hassan (PAS)

N35 Kemuning ― Ahmad Zakhran Mat Noor (PAS)

N36 Bukit Bunga ― Mohd Almidi Jaafar (Bersatu)

N37 Air Lanas ― Kamarudin Md Nor (Bersatu)

N38 Kuala Balah ― Abdul Hadi Awang Kecil (PAS)

N39 Mengkebang ― Zubir Abu Bakar (PAS)

N40 Guchil ― Hilmi Abdullah (PAS)

N41 Manek Urai ― Mohd Fauzi Abdullah (PAS)

N42 Dabong ― Ku Mohd Zaki Ku Hussin (PAS)

N43 Nenggiri ― Mohd Azizi Abu Naim (Bersatu)

N44 Paloh ― Shaari Mat Hussain (Bersatu)

N45 Galas ― Mohd Tarmizi Abd Rahman (PAS) ― Bernama