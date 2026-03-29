KUALA LUMPUR, March 29 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning of thunderstorms, heavy rain and strong winds in several areas in the Peninsula, Sarawak and Sabah until 5pm today.

MetMalaysia said the states expected to be affected in the Peninsula are Penang (Southwest, Northeast and Seberang Perai Utara); Perak (Batang Padang and Muallim); Pahang (Cameron Highlands, Raub and Rompin); and Johor (Segamat, Kluang, Kulai, Kota Tinggi and Johor Bahru).

In Sarawak, the areas set to be affected are Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong (Saratok and Kabong), Sarikei, Sibu, Mukah (Tanjung Manis, Daro and Matu), Kapit, Bintulu (Tatau) and Limbang.

In Sabah, the areas likely to be hit are the interior regions (Sipitang, Tenom, Beaufort and Nabawan), the West Coast (Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran and Kota Belud) and Tawau (Tawau and Lahad Datu). — Bernama