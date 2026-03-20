KUALA LUMPUR, March 20 — The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning for thunderstorms, heavy rain, and strong winds in Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah and Sarawak until 7 pm today.
MetMalaysia said in a statement today that the affected areas in Perak are Kerian, Larut, Matang and Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang and Muallim.
Also affected are Jeli and Gua Musang in Kelantan; Pahang (Cameron Highlands, Lipis and Raub), Hulu Selangor in Selangor, the interior of Sabah (Nabawan) and Tawau; as well as Betong, Sarikei, Sibu (Selangau) and Mukah (Tanjung Manis and Daro) in Sarawak. — Bernama