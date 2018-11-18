PKR announces final leadership line-up after fractious polls

SHAH ALAM, Nov 18 — Datuk Seri Anwar Ibrahim made his official return as PKR president today, as the Pakatan Harapan component party announced the final line-up of its Central Leadership Council.
His deputy will be incumbent Datuk Seri Azmin Ali, following a divisive election campaign against challenger Rafizi Ramli.
Anwar’s daughter Nurul Izzah is among the four vice-presidents, which also include Zuraida Kamaruddin, Xavier Jayakumar, and Tian Chua.
The members of the 20-strong council are:
1. Amirudin Shari
2. Datuk Mohd Rashid Hasnon
3. R. Sivarasa
4. Rahimah Majid
5. Abdullah Sani Abdul Hamid
6. Elizabeth Wong
7. Datuk Saifuddin Abdullah
8. Datuk Zakaria Abdul Hamid
9. Mohd Radzlan Jalaludin
10. Datuk Dr Mansor Othman
11. Datuk Kamarudin Jaafar
12. Larry Soon @ Larry Sng Wei Shien
13. Nik Nazmi Nik Ahmad
14. Azmizam Zaman Huri
15. Nor Azrina Surip @ Nurin Aina Abdullah
16. Gan Pei Nei
17. Zaliha Mustafa
18. Datuk Seri R Santhara Kumar
19. Hee Loy Sian
20. Abdul Halim Hussain