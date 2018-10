Run for National Unity winners for each category

Participants at the starting line during the Run for National Unity event at the Perdana Botanical Gardens in Kuala Lumpur October 20, 2018. — Pictures by Yusof Mat Isa

KUALA LUMPUR, Oct 20 — Below are the list of winners for the 2018 Run for National Unity:

A. Men’s Open International

Lel Kipchirchir Jose Luis Larrosa Renben Humtsoe

B. Women’s Open International

Chesang Sheila Danielle Nant Terasawa Ayaka

C. Men’s Open Malaysian

Poo Vasanthan Anas Rosli Muhammad Abdul Sabri

D. Women’s Open Malaysian

Loh Chooi Fern Ng Soo Ching Aima Gimpan

E. Men’s Open Veteran

A. Vadiveelu A. Shurish See Hock Leong

F. Women’s Open Veteran

Low Yip Meng Lee Shiang Hua Eng Chai Mooi

G. Secondary School Boys

S. Devesshraja G. Aajitshwar Muhammad Aiman Hakimi

H. Secondary School Girls

Esther Joychen Nouren Amnutlias K. Sharvina

Primary School Boys

P. Vasanth R. Rakshanraj N. Kesavan

J. Primary School Girls

S. Vaishenavi S. Nisha Mahthu Meeta

K. Family Team

A. Murali Raie Mahidin Saifuddin

L. Corporate Team

Goh Shu Wei Monash Corporate Santai Runners

M. OKU/Special