JOHOR BARU, Oct 15 — The Sultan of Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, today visited the Sultan of Pahang, Sultan Ahmad Shah Almarhum Sultan Abu Bakar, at the National Heart Institute (IJN) in Kuala Lumpur.

Sultan Ibrahim spent almost 45 minutes with Sultan Ahmad Shah at the institute, according to a post on the Johor sultan’s Facebook account.

Sultan Ibrahim prayed for the speedy recovery of Sultan Ahmad Shah. — Bernama