Feeling patriotic? Maszlee invites Malaysians to a 'pantun' contest

Education Minister Maszlee Malik promoted the 'pantun' contest on Twitter.— Mazlee/Twitter pic

KUALA LUMPUR, Aug 25 — Want to get into a Merdeka state of mind? Well, our Education Minister Maszlee Malik is challenging you (and all Malaysians) to a show of patriotism by...pantun.

Maszlee made the announcement of the patriotic pantun contest on his Twitter account.

Untuk memeriahkan Bulan Kebangsaan ini, saya menjemput semua rakyat Malaysia untuk meluahkan rasa cinta terhadap negara dengan mencipta Pantun Patriotik.Marilah kita sama-sama suburkan rasa cinta dan bangga menjadi rakyat Malaysia.Selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua. pic.twitter.com/cPZxxu3ATa — Maszlee Malik (@maszlee) August 25, 2018

To join in the pantun fun, simply tweet your original pantun, tag @maszlee and include the following hashtags: #SayangiMalaysiaku #MalaysiaMembaca #PantunSayangiMalaysiaku

No fancy prizes here, winners will, at most get bragging rights and the winning pantun will be featured on the Education Ministry's social media pages.

Get your pantun on by Sept 16, and may the best pantun maker win.