Halep widens lead in women’s world rankings

Romania's Simona Halep celebrates winning her match against Canada's Eugenie Bouchard at the Australian Open in Melbourne January 18, 2018. — Reuters pic

PARIS, Aug 13 — Simona Halep strengthened her position as women’s world number one following her latest tournament triumph, according to the WTA rankings released today.

The 26-year-old from Romania leads her nearest rival, Caroline Wozniacki of Denmark, by a margin of more than 1,000 points following her win yesterday in Montreal.

The French Open champion beat world number three Sloane Stephens 7-6 (8/6), 3-6, 6-4 in a gruelling 2hr 41min battle.

Latest WTA ranking:

1. Simona Halep (ROM) 8061 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6135

3. Sloane Stephens (USA) 5727

4. Angelique Kerber (GER) 5255

5. Caroline Garcia (FRA) 4680 (+1)

6. Petra Kvitová (CZE) 4550 (+2)

7. Elina Svitolina (UKR) 4470 (-2)

8. Karolína Plíšková (CZE) 4395 (+1)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 4345 (-2)

10. Julia Görges (GER) 3905

11. Jelena Ostapenko (LAT) 3787

12. Darya Kasatkina (RUS) 3525

13. Madison Keys (USA) 3127

14. Elise Mertens (BEL) 2960 (+1)

15. Venus Williams (USA) 2901 (-1)

16. Ashleigh Barty (AUS) 2770

17. Kiki Bertens (NED) 2420 (+1)

18. Anastasija Sevastova (LAT) 2250 (+1)

19. Naomi Osaka (JPN) 2245 (-2)

20. Mihaela Buzarnescu (ROU) 2068 — AFP