Here’s a list of who’s who in Umno by state

KUALA LUMPUR, July 14 — Following is the list of Chairman, Deputy Chairman and Secretary of the Umno Liaison Body in every state:

Sabah

1 Datuk Seri Salleh Said Keruak (Chairman)

2 Datuk Seri Bung Moktar Radin (Deputy Chairman)

3 Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Secretary)

Perlis

1 Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Chairman)

2 Datuk Zahidi Zainul Abidin (Deputy Chairman)

3 Azizan Sulaiman (Secretary)

Kedah

1Datuk Seri Jamil Khir Baharom (Chairman)

2 Datuk Othman Aziz (Deputy Chairman)

3 Datuk Hashim Jahaya (Secretary)

Penang

1 Datuk Musa Sheikh Fadzir (Chairman)

2 Datuk Dr Shaikh Hussein Mydin (Deputy Chairman)

3 Datuk Shah Headan Ayoob Hussain Shah (Secretary)

Perak

1 Datuk Saarani Mohamad (Chairman)

2 Datuk Hasbullah Osman (Deputy Chairman)

3 Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie (Secretary)

Federal Territories

1 Datuk Seri Johari Abdul Ghani (Chairman)

2 Datuk Zainal Abidin Mohd Rafique (Deputy Chairman)

3 Datuk Ramlan Askolani (Secretary)

Selangor

1 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (Chairman)

2Datuk Mat Nadzari Ahmad Dahlan (Deputy Chairman)

3 Datuk Armand Azha Abu Hanifah (Secretary)

Negeri Sembilan

1 Datuk Seri Mohamad Hasan (Chairman)

2 Datuk Ismail Lasim (Deputy Chairman)

3 Datuk Mustapha Salim (Secretary)

Melaka

1 Datuk Seri Ab Rauf Yusoh (Chairman)

2 Datuk Seri Mohamad Ali Mohamad (Deputy Chairman)

3 Datuk Hasan Abdul Rahman (Secretary)

Johor

1 Datuk Hasni Mohammad Mohammad (Chairman)

2 Datuk Nur Jazlan Mohamed (Deputy Chairman)

3 Datuk Samsol Jamali (Secretary)

Kelantan

1 Datuk Ahmad Jazlan Yaakub (Chairman)

2 Tan Sri Mohamed Fatmi Che Salleh (Deputy Chairman)

3 Datuk Zaluzi Sulaiman (Secretary)

Terengganu

1 Datuk Seri Mahdzir Khalid (Chairman)

2 Datuk Din Ahmad (Deputy Chairman)

3 Datuk Rozi Mamat (Secretary)

Pahang

1 Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail (Chairman)

2 Datuk Hasan Ariffin (Deputy Chairman)

3 Datuk Seri Ab Hamid Nazahar (Secretary) — Bernama