Here’s a list of who’s who in Umno by state

KUALA LUMPUR, July 14 — Following is the list of Chairman, Deputy Chairman and Secretary of the Umno Liaison Body in every state:
Sabah
1 Datuk Seri Salleh Said Keruak (Chairman)
2 Datuk Seri Bung Moktar Radin (Deputy Chairman)
3 Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Secretary)
Perlis
1 Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Chairman)
2 Datuk Zahidi Zainul Abidin (Deputy Chairman)
3 Azizan Sulaiman (Secretary)
Kedah
1Datuk Seri Jamil Khir Baharom (Chairman)
2 Datuk Othman Aziz (Deputy Chairman)
3 Datuk Hashim Jahaya (Secretary)
Penang
1 Datuk Musa Sheikh Fadzir (Chairman)
2 Datuk Dr Shaikh Hussein Mydin (Deputy Chairman)
3 Datuk Shah Headan Ayoob Hussain Shah (Secretary)
Perak
1 Datuk Saarani Mohamad (Chairman)
2 Datuk Hasbullah Osman (Deputy Chairman)
3 Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie (Secretary)
Federal Territories
1 Datuk Seri Johari Abdul Ghani (Chairman)
2 Datuk Zainal Abidin Mohd Rafique (Deputy Chairman)
3 Datuk Ramlan Askolani (Secretary)
Selangor
1 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (Chairman)
2Datuk Mat Nadzari Ahmad Dahlan (Deputy Chairman)
3 Datuk Armand Azha Abu Hanifah (Secretary)
Negeri Sembilan
1 Datuk Seri Mohamad Hasan (Chairman)
2 Datuk Ismail Lasim (Deputy Chairman)
3 Datuk Mustapha Salim (Secretary)
Melaka
1 Datuk Seri Ab Rauf Yusoh (Chairman)
2 Datuk Seri Mohamad Ali Mohamad (Deputy Chairman)
3 Datuk Hasan Abdul Rahman (Secretary)
Johor
1 Datuk Hasni Mohammad Mohammad (Chairman)
2 Datuk Nur Jazlan Mohamed (Deputy Chairman)
3 Datuk Samsol Jamali (Secretary)
Kelantan
1 Datuk Ahmad Jazlan Yaakub (Chairman)
2 Tan Sri Mohamed Fatmi Che Salleh (Deputy Chairman)
3 Datuk Zaluzi Sulaiman (Secretary)
Terengganu
1 Datuk Seri Mahdzir Khalid (Chairman)
2 Datuk Din Ahmad (Deputy Chairman)
3 Datuk Rozi Mamat (Secretary)
Pahang
1 Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail (Chairman)
2 Datuk Hasan Ariffin (Deputy Chairman)
3 Datuk Seri Ab Hamid Nazahar (Secretary) — Bernama