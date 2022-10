14.96 g/t Au over 24.0m from 81.8-105.8m including: - 105.19 g/t Au over 0.3m from 86.9-87.2m - 18.67 g/t Au over 0.6m from 91.4-92.0m - 19.43 g/t Au over 0.6m from 93.2-93.8m - 26.59 g/t Au over 0.9m from 95.6-96.5m - 14.80 g/t Au over 0.6m from 96.5-97.1m - 23.43 g/t Au over 0.6m from 97.1-97.7m - 13.63 g/t Au over 0.6m from 97.7-98.3m - 33.76 g/t Au over 0.6m from 98.3-98.9m - 22.36 g/t Au over 0.6m from 98.9-99.5m - 6.04 g/t Au over 0.9m from 99.5-100.4m - 78.64 g/t Au over 2.4m from 103.4-105.8m which includes: - 9.44 g/t Au over 0.6m from 104.6-105.2m - 297.70 g/t Au over 0.6m from 105.2-105.8m

Hole ID From (m) To (m) Interval Metres Lode TUDDM-001 62.0 62.9 0.9 0.58 SKLW7 TUDDM-001 70.4 71.3 0.9 0.78 SKLW8 TUDDM-001 76.4 77.3 0.9 1.04 Undefined TUDDM-001 79.4 80.6 1.2 1.56 SKLW12 TUDDM-001 81.8 105.8 24.0 14.96 URW1 Incl. 86.9 87.2 0.3 105.19 URW1 Incl. 91.4 92.0 0.6 18.67 URW1 Incl. 93.2 93.8 0.6 19.43 URW1 Incl. 95.6 96.5 0.9 26.59 URW1 Incl. 96.5 97.1 0.6 14.80 URW1 Incl. 97.1 97.7 0.6 23.43 URW1 Incl. 97.7 98.3 0.6 13.63 URW1 Incl. 98.3 98.9 0.6 33.76 URW1 Incl. 98.9 99.5 0.6 22.36 URW1 Incl. 99.5 100.4 0.9 6.04 URW1 Incl. 103.4 105.8 2.4 78.64 URW1 Which Incl. 104.6 105.2 0.6 9.44 URW1 and incl. 105.2 105.8 0.6 297.70 URW1 TUDDM-001 107.3 112.4 5.1 4.40 URW1 Incl. 107.3 107.9 0.6 17.00 URW1 Incl. 107.9 108.5 0.6 5.63 URW1 TUDDM-001 122.9 123.8 0.9 6.07 M7 Incl. 122.9 123.5 0.6 6.12 M7 Incl. 123.5 123.8 0.3 5.96 M7 TUDDM-002 11.5 19.4 7.9 0.93 ME1 TUDDM-002 23.0 23.3 0.3 2.93 ME1 TUDDM-002 24.8 26.6 1.8 1.31 ME1 TUDDM-002 28.7 29.0 0.3 1.11 ME1 TUDDM-002 30.8 36.2 5.4 3.29 SKLW6 Incl. 33.2 33.5 0.3 19.60 SKLW6 Incl. 33.5 34.1 0.6 6.03 SKLW6 TUDDM-002 40.1 41.0 0.9 1.45 SKLW7 TUDDM-002 47.6 48.2 0.6 1.55 SKLW8 TUDDM-002 51.2 51.5 0.3 14.26 SKLW9 TUDDM-002 55.1 55.7 0.6 0.84 SKLW9 TUDDM-002 59.0 59.6 0.6 3.71 SKLW9 Incl. 59.3 59.6 0.3 5.15 SKLW9 TUDDM-002 61.1 61.7 0.6 0.89 SKLW9 TUDDM-002 64.7 72.6 7.9 2.39 URW1 Incl. 65.6 66.2 0.6 6.76 URW1 Incl. 67.7 68.0 0.3 5.81 URW1 Incl. 69.8 70.1 0.3 5.14 URW1 TUDDM-002 75.3 75.6 0.3 1.66 M8 TUDDM-002 78.9 81.5 2.6 4.83 M8 Incl. 79.7 80.3 0.6 6.75 M8 Incl. 80.3 80.9 0.6 6.71 M8 TUDDM-002 84.2 86.3 2.1 4.24 M8 Incl. 84.2 84.5 0.3 11.91 M8 Incl. 84.5 84.8 0.3 7.41 M8 Incl. 84.8 85.1 0.3 5.17 M8 TUDDM-002 97.8 98.4 0.6 0.81 M9 TUDDM-002 101.1 101.7 0.6 1.71 M9 TUDDM-003 8.6 10.4 1.8 2.52 Undefined Incl. 9.5 9.8 0.3 6.76 Undefined TUDDM-003 12.2 13.1 0.9 0.73 Undefined TUDDM-003 14.3 16.1 1.8 0.64 Undefined TUDDM-003 17.6 17.9 0.3 0.82 Undefined TUDDM-003 19.4 20.0 0.6 0.69 Undefined TUDDM-003 23.6 23.9 0.3 1.43 Undefined TUDDM-003 26.3 35.9 9.6 2.47 ME1 Incl. 31.7 32.0 0.3 6.79 ME1 Incl. 34.1 34.4 0.3 45.68 ME1 TUDDM-003 37.1 42.3 5.2 0.61 SKLW6 TUDDM-003 45.6 47.1 1.5 0.89 SKLW8 TUDDM-003 49.1 49.7 0.6 2.34 SKLW8 TUDDM-003 50.9 55.1 4.2 2.84 SKLW9 Incl. 51.5 51.8 0.3 5.16 SKLW9 Incl. 54.2 54.5 0.3 7.39 SKLW9 TUDDM-003 65.9 67.4 1.5 0.65 SKLW9 TUDDM-003 71.0 73.4 2.4 9.74 URW1 Incl. 71.6 72.2 0.6 5.00 URW1 Incl. 72.2 72.8 0.6 14.41 URW1 Incl. 72.8 73.4 0.6 16.77 URW1 TUDDM-003 78.8 82.0 3.2 65.13 URW1 Which Incl. 78.8 80.9 2.1 98.88 URW1 Incl. 78.8 79.1 0.3 58.18 URW1 Incl. 79.1 79.4 0.3 624.81 URW1 Incl. 79.4 79.7 0.3 6.20 URW1 TUDDM-003 91.9 93.1 1.2 1.00 URW1 TUDDM-003 95.2 98.9 3.7 4.89 M4 Incl. 95.2 95.8 0.6 12.44 M4 Incl. 97.6 97.9 0.3 18.60 M4 TUDDM-003 101.0 106.4 5.4 4.17 M5 Incl. 101.0 102.2 1.2 9.01 M5 Incl. 103.1 103.7 0.6 10.33 M5 Incl. 103.7 104.3 0.6 5.52 M5 TUDDM-003 118.9 122.2 3.3 23.29 M7 Which Incl. 118.9 120.4 1.5 50.67 M7 Incl. 118.9 119.8 0.9 19.49 M7 Incl. 119.8 120.4 0.6 97.45 M7 TUDDM-003 132.1 133.3 1.2 1.13 M7 TUDDM-004 8.6 8.9 0.3 1.22 M7 TUDDM-004 10.1 10.7 0.6 0.71 M7 TUDDM-004 12.5 16.7 4.2 0.42 M7 TUDDM-004 17.9 18.2 0.3 2.19 M7 TUDDM-004 19.4 22.1 2.7 1.85 M7 Incl. 19.7 20.0 0.3 6.95 M7 TUDDM-004 23.3 23.9 0.6 0.99 M7 TUDDM-004 26 29.6 3.6 0.78 ME1 TUDDM-004 31.1 36.8 5.7 1.11 ME1 TUDDM-004 38.6 39.8 1.2 0.77 Undefined TUDDM-004 43.4 44.0 0.6 0.56 SKLW6 TUDDM-004 55.7 56.0 0.3 260.44 SKLW8 TUDDM-004 56.6 57.5 0.9 213.52 SKLW8 TUDDM-004 64.7 68.6 3.9 0.85 Undefined TUDDM-004 78.2 79.1 0.9 40.08 SKLW10 TUDDM-004 83.0 83.9 0.9 1.40 Undefined TUDDM-004 85.7 86.9 1.2 21.10 SKLW11 Incl. 86 86.9 0.9 26.72 SKLW11 TUDDM-004 89.6 92.3 2.7 3.13 Undefined SKL Incl. 91.7 92.0 0.3 10.05 Undefined SKL Incl. 92.0 92.3 0.3 11.03 Undefined SKL TUDDM-004 95.9 101.2 5.3 4.13 Undefined SKL Incl. 96.4 97.0 0.6 9.28 Undefined SKL Incl. 97.0 97.6 0.6 6.87 Undefined SKL Incl. 100.6 101.2 0.6 7.30 Undefined SKL TUDDM-004 112.9 114.4 1.5 14.14 Undefined SKL Incl. 112.9 113.2 0.3 22.61 Undefined SKL Incl. 113.2 113.5 0.3 11.88 Undefined SKL Incl. 113.5 114.4 0.9 12.07 Undefined SKL TUDDM-004 116.2 117.4 1.2 0.95 Undefined SKL TUDDM-004 121.6 122.5 0.9 4.02 Undefined SKL TUDDM-004 124.9 125.5 0.6 6.02 URW1 Incl. 125.2 125.5 0.3 11.51 URW1 TUDDM-004 128.5 129.1 0.6 1.09 URW1 TUDDM-004 130.6 133.6 3.0 10.03 URW1 Incl. 130.6 130.9 0.3 59.82 URW1 Incl. 130.9 131.2 0.3 11.39 URW1 Incl. 131.2 131.5 0.3 13.64 URW1 TUDDM-004 136.3 136.9 0.6 2.80 URW1 TUDDM-004 153.0 153.6 0.6 9.79 URW1 TUDDM-005 74.3 79.7 5.4 1.69 M1 Incl. 77.3 77.6 0.3 11.66 M1 TUDDM-005 80.9 83.0 2.1 5.89 M2 TUDDM-005 85.7 86.9 1.2 1.85 M3 TUDDM-005 105.5 106.4 0.9 8.84 M4 TUDDM-005 123.8 126.5 2.7 10.98 M8 Incl. 124.4 124.7 0.3 8.51 M8 Incl. 125.9 126.2 0.3 64.21 M8 Incl. 126.2 126.5 0.3 18.15 M8 TUDDM-005 127.7 133.1 5.4 9.30 M8 Incl. 128.9 129.5 0.6 31.56 M8 Incl. 129.5 130.7 1.2 14.99 M8 Incl. 132.2 133.1 0.9 6.08 M8 TUDDM-005 136.7 139.1 2.4 11.50 M9 Incl. 138.2 138.5 0.3 50.06 M9 Incl. 138.5 138.8 0.3 16.66 M9 Incl. 138.8 139.1 0.3 10.14 M9 TUDDM-005 140.3 141.8 1.5 22.80 M10 Incl. 140.6 140.9 0.3 9.55 M10 Incl. 140.9 141.2 0.3 10.54 M10 Incl. 141.2 141.5 0.3 58.59 M10 Incl. 141.5 141.8 0.3 32.03 M10 TUDDM-006 56.3 56.6 0.3 0.53 M10 TUDDM-006 93.2 95.6 2.4 4.20 M3 Incl. 94.4 95.6 1.2 6.30 M3 TUDDM-006 98.9 99.5 0.6 9.06 M4 Incl. 99.2 99.5 0.3 15.96 M4 TUDDM-006 113.9 114.8 0.9 3.39 M5 TUDDM-006 136.7 138.5 1.8 3.64 M8 Incl. 137.3 138.5 1.2 5.12 M8 TUDDM-006 141.8 145.7 3.9 9.87 M9 Incl. 141.8 143.0 1.2 10.01 M9 Incl. 143.3 143.9 0.6 13.74 M9 Incl. 144.5 145.7 1.2 13.49 M9

Hole No Coordinates (Fiji map grid) RL final depth dip azimuth

(TN) TUDDM-001 1876337 3920739 227.2 151.4 -90 - TUDDM-002 1876348 3920796 209.5 112.4 -76 219 TUDDM-003 1876350 3920793 206.7 159.4 -59 197 TUDDM-004 1876352 3920798 209.7 154.2 -59 180 TUDDM-005 1876335 3920737 227.3 173.6 -69 304 TUDDM-006 1876335 3920738 227.2 180.1 -59 302