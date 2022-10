Hole East (m) North (m) Elev. (m) Azimuth Inclination Length (ft) Remarks CGC-001 329060 3786521 1023 0 -90 498 3 veins recorded: longest vein core length is 13 ft. CGC-002 329068 3786529 1023 225 -50 245 3 veins recorded: longest vein core length is 20 ft. CGC-003 329217 3786324 1045 0 -90 757 1 vein recorded with 27 ft. CGC-004 329217 3786326 1045 225 -50 420 2 veins recorded: longest vein core length is 40 ft. CGC-005 329370 3786165 1100 0 -90 1,197 12 veins recorded: longest vein core length is 16 ft. CGC-006 329372 3786160 1099 270 -50 483 1 vein recorded with 28 ft. CGC-007 329920 3786384 1070 0 -90 928 5 veins recorded: longest vein core length is 26 ft. CGC-008 329920 3786386 1070 160 -50 750 6 veins recorded: longest vein core length is 33 ft. CGC-009 329850 3786182 1045 0 -90 800 18 veins recorded: longest vein core length is 80 ft. CGC-010 329850 3786184 1045 190 -50 750 5 veins recorded: longest vein core length is 29 ft.

Table 2. (a)

Continued: Table 2. (b) Hole From (ft) To (ft) Thickness (ft) Code

Hole From (ft) To (ft) Thickness (ft) Code CGC-001 10 22 12 Vein

CGC-008 81 87 6 Vein CGC-001 242 244 2 Vein

CGC-008 219 228 9 Vein CGC-001 244 257 13 Vein

CGC-008 251 254 3 Vein CGC-002 16 36 20 Vein

CGC-008 313 315 2 Vein CGC-002 174 179 5 Vein

CGC-008 324 326 2 Vein CGC-002 206 219 13 Vein

CGC-009 8 31 23 Vein CGC-003 258 285 27 Vein

CGC-009 63 72 9 Vein CGC-004 142 157 15 Vein

CGC-009 181 184 3 Vein CGC-004 167 207 40 Vein

CGC-009 193 198.5 5.5 Vein CGC-005 263 279 16 Vein

CGC-009 200.5 205 4.5 Vein CGC-005 320 326 6 Vein

CGC-009 758 764 6 Vein CGC-005 350 355 5 Vein

CGC-009 840 920 80 Vein CGC-005 412 423.5 11.5 Vein

CGC-009 922 925 3 Vein CGC-005 472 479 7 Vein

CGC-009 930 939 9 Vein CGC-005 528 533 5 Vein

CGC-009 944 948 4 Vein CGC-005 533 541 8 Vein

CGC-009 1008 1013 5 Vein CGC-005 717 729 12 Vein

CGC-009 1037 1040 3 Vein CGC-005 847 853.5 6.5 Vein

CGC-009 1046 1054 8 Vein CGC-005 884 886 2 Vein

CGC-009 1062 1068 6 Vein CGC-005 1040 1056 16 Vein

CGC-009 1076 1087 11 Vein CGC-005 1099 1105 6 Vein

CGC-009 1097 1107 10 Vein CGC-006 194 222 28 Vein

CGC-009 1112 1120 8 Vein CGC-007 26 52 26 Vein

CGC-009 1170 1178 8 Vein CGC-007 202 208 6 Vein

CGC-010 0 29 29 Vein CGC-007 267.5 276 8.5 Vein

CGC-010 64 74 10 Vein CGC-007 486 489 3 Vein

CGC-010 218 224 6 Vein CGC-007 708 714 6 Vein

CGC-010 237.5 260 22.5 Vein CGC-008 0 33 33 Vein

CGC-010 337 340 3 Vein